70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego". Kamil Grosicki Piłkarzem Roku 2024

Jarosław Rynkiewicz wręcza nagrodę mamie Kamila Grosickiego. Fot. Dariusz GORAJSKI

W jubileuszowym 70. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego, głosami naszych Czytelników w dziesiątce triumfatorów (na ostatnim miejscu, ale zawsze) znalazł się kapitan Pogoni Szczecin i jej najlepszy zawodnik Kamil Grosicki, który uhonorowany został także nagrodą specjalną dla najlepszego piłkarza województwa.

Nagroda ta zaczęła być przyznawana pod koniec ubiegłego wieku, a jej pomysłodawcą i fundatorem statuetki oraz upominków jest Andrzej Rynkiewicz, były szef Pogoni, a wcześniej jej piłkarz (grał też w Stali Stocznia).

– Chciałem uhonorować najlepszego piłkarza województwa, by był to szczególny symbol, bo futbol to moja dyscyplina, która cieszy się też dużą sympatią kibiców i zwróciłem się z taką ofertą do ówczesnego kierownika działu sportowego „Kuriera Szczecińskiego” Jacka Grażewicza, który zaakceptował ten pomysł – opowiada A. Rynkiewicz. – Wśród pierwszych laureatów nagrody Piłkarz Roku dwukrotnie znalazł się Radosław Majdan, a nagrodzeni zostali także Mariusz Kuras i Piotr Mandrysz. Później była długa przerwa, gdyż po organizacyjnym krachu Pogoń musiała odbudowywać swoją pozycję od B Klasy. Gdy portowcy wrócili na należne im miejsce wśród najlepszych, ponownie doszło do wyboru najlepszego piłkarza województwa, a pierwszą nagrodę po przerwie otrzymał młodziutki, lecz bardzo utalentowany pomocnik Jakub Piotrowski, któremu niestety, przez przedwczesną sprzedaż, złamano pięknie rozpoczynającą się karierę... Później nagradzany był między innymi Dante Stipica, a w tym roku wyróżniony został Kamil Grosicki, który podobnie jak jego starszy kolega Radosław Majdan, odbiera specjalną statuetkę nie po raz pierwszy.

Na naszej Gali Mistrzów Sportu w Hanzie Tower nagrodę Piłkarza Roku wręczył były ekstraklasowy sędzia piłkarski Jarosław Rynkiewicz, syn Andrzeja Rynkiewicza, a uczynił to w jego zastępstwie, bo ojciec był chory. Statuetkę odebrała mama Kamila Grosickiego, który w czasie naszej jubileuszowej gali przebywał z Pogonię na zgrupowaniu w Turcji.

70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” jest współorganizowany i współfinansowany przez Miasto Szczecin. Głównymi partnerami są Województwo Zachodniopomorskie i Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

(mij)

