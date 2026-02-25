ZUT podpisał porozumienie z Uniwersytetem Jordańskim

Dokument o współpracy podpisali rektor ZUT, prof. Arkadiusz Terman, oraz Rafah Al-Zurba z Uniwersytetu Jordańskiego. Fot. Jerzy MUSZYŃSKI / ZUT

W siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podpisano porozumienie o współpracy między ZUT, Uniwersytetem Jordańskim (UJ) oraz Qatar Foundation (QF). Porozumienie, sygnowane ze strony ZUT przez rektora, prof. Arkadiusza Termana, a ze strony UJ przez panią Rahaf Al-Zurba, otwiera nową przestrzeń współpracy międzynarodowej i stawia na pierwszym miejscu rozwój studentów szczecińskiej uczelni.

REKLAMA

Zawarte porozumienie stanowi podstawę współpracy i wyznacza kierunki wspólnych działań, w które bezpośrednio zaangażowani będą studenci ZUT. Jednym z kluczowych obszarów współpracy jest realizacja projektu w ramach NASA Space Apps Global Challenge, jednego z największych na świecie wydarzeń łączących naukę, technologię i innowacje. W pracach projektowych będzie brało udział trzech studentów ZUT: Bogusław Kłosowski – student automatyki i robotyki oraz członek Studenckiego Koła Robotyki Praktycznej „SKORP” (Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki WE ZUT, opiekun naukowy – mgr inż. Andrzej Biedka); Dawid Blumowski – student automatyki i robotyki, prezes Studenckiego Koła Naukowego ACT (Katedra Automatyki i Robotyki, opiekun naukowy – dr inż. Artur Wollek); Igor Burdzy – student kierunku odnawialne źródła energii oraz członek Studenckiego Koła Naukowego „Odnawialni” (Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii WKŚiR ZUT, opiekunowie: dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT).

Studenci dołączą do międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu badawczego, współpracując z rówieśnikami i mentorami z Uniwersytetu Jordańskiego oraz Qatar Foundation. Wspólnie będą pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi i inżynieryjnymi wspierającymi zrównoważony rozwój. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji ARCC-EAAE 2026, która odbędzie się w kwietniu 2026 roku w Atlancie (Georgia, USA). Całoroczna współpraca zakończy się finałowym sympozjum i wyzwaniem innowacyjnym zaplanowanym na luty 2027 roku na ZUT, podczas którego uczestnicy zaprezentują wyniki badań i będą mieli szansę zdobyć mini‑granty na rozwój swoich projektów.

(as)

REKLAMA