Szczecińscy naukowcy: potrzebna baza danych o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych

Potrzebna jest baza danych o aktywności - i śmiertelności - nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce, by minimalizować to zjawisko - twierdzą autorzy raportu dot. środowiskowych aspektów rozwoju takich farm. Oszacowali, że rocznie ginie tam 6 tys. nietoperzy. Branża zapewnia, że próbuje temu zaradzić.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie przygotował dokument pt. „Środowiskowe aspekty rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Kodeks dobrych praktyk.” Według autorów jest to wynik aktualizacji zaleceń zawartych w stosowanych dotychczas dokumentach, które „przestały odpowiadać obecnym potrzebom społecznym i przyrody”.

W publikacji przypomniano, że w 2005 roku całkowita moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej wynosiła 123 MW. Obecnie przekroczyła już poziom 10 GW.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że jednym z problemów przy eksploatacji farm wiatrowych są nietoperze, a jednym z ważniejszych efektów kodeksu dobrych praktyk przygotowanego przez ZUT miałaby być baza zawierająca informacje o śmiertelności, ale też o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce. Bazą miałaby zarządzać niezależna instytucja.

„To duży problem, podobnie jak oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki, a czasami nawet większy, dlatego, że nietoperze są przyciągane przez turbiny wiatrowe. Jest wiele takich lokalizacji, w których wcześniej aktywność nietoperzy była mała. Po postawieniu turbin wiatrowych okazuje się, że ta aktywność wzrasta” - zauważyła dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaznaczyła, że dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że farmy wiatrowe mogą stanowić dla nietoperzy dobre miejsce żerowania czy też schronienia.

„Nietoperze albo ulegają kolizjom z łopatami obracającego się wiatraka, albo przelatując blisko końcówki wiatraka doznają prawdopodobnie zmiany ciśnienia tzw. barotraumy” - mówiła Furmankiewicz. Barotrauma to uraz ciśnieniowy, który powstaje wskutek gwałtownej zmiany ciśnienia między wnętrzem ciała a otoczeniem.

ZUT podał w swoim opracowaniu, że z udostępnionych raportów Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska pozyskano dane dla 126 farm wiatrowych liczących od 1 do 53 turbin, co łącznie dało 1333 turbiny wiatrowe. Przy 657 z nich znaleziono łącznie 1649 martwych nietoperzy, przy czym liczba turbin z odnotowaną śmiertelnością wahała się od 1 do 337 w zależności od gatunku. Liczba odnotowanych rocznie ofiar przypadających na turbinę wahała się od 1 do 11, a śmiertelność nietoperzy wynosiła od 0,03 do 6,33. Średnia śmiertelność, wyliczona dla wszystkich turbin i gatunków, wynosiła 1,24.

Eksperci zwrócili uwagę, że w raportach dla 24 spośród 126 farm wiatrowych nie odnotowano nietoperzy jako ofiar kolizji, a na około połowie analizowanych farm wiatrowych notowano śmiertelność nietoperzy przy co najmniej połowie turbin wchodzących w skład danej farmy podczas 2–3 lat monitoringu poinwestycyjnego.

