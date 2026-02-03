Profesor ZUT z prestiżowym stypendium Fulbrighta

Prof. Piotr Sulikowski jest twórcą i kierownikiem Szkoły Orłów ZUT. Fot. Mariusz KOSIŃSKI/Fulbright Poland

Prof. Piotr Sulikowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymał Fulbright STEM Impact Award i wkrótce rozpocznie pobyt badawczy na uczelni ze ścisłej światowej czołówki – Harvard University. Uczony reprezentuje Wydział Informatyki ZUT.

Stypendium przyznano decyzją Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz J. William Fulbright Foreign Scholarship Board w ramach programu promującego naukowców doświadczonych w kierowaniu projektami badawczymi w obszarach STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Stypendium prof. Sulikowskiego realizowane będzie w School of Engineering and Applied Sciences na Harvard University. Badania skupią się na odpowiedzialnym projektowaniu interfejsów sztucznej inteligencji. Program obejmuje również poszerzenie wiedzy o strukturze i finansowaniu amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji wyników badań oraz przygotowywaniu wniosków grantowych w środowisku międzynarodowym.

Podczas pobytu w USA od marca do maja 2026 r. prof. Sulikowski weźmie udział w wizytach studyjnych, spotkaniach laboratoryjnych i konsultacjach naukowych na Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston University. Rozwinie kompetencje w projektowaniu dużych eksperymentów, analizie danych behawioralnych, a także poszerzy doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach w obszarach Human-AI Interaction (HAX) i Human-Computer Interaction (HCI).

Prof. Sulikowski pracuje w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki ZUT, gdzie prowadzi badania nad sztuczną inteligencją i interakcjami człowiek-komputer. Jest twórcą i kierownikiem Szkoły Orłów ZUT, która wspiera rozwój naukowy wybitnych studentów, oraz liderem międzyuczelnianego zespołu Customer Intelligence Research Team, realizującego innowacyjne projekty w zakresie analityki danych i interakcji człowiek-AI. W zeszłym roku został powołany do Komitetu Sterującego programu strategicznego INFOSTRATEG (NCBR) – jednego z kluczowych programów rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce o budżecie 840 mln zł. Dorobek prof. Sulikowskiego obejmuje staże w Stanford University, IBM TJ Watson Research Center i Fraunhofer Center, a także działalność ekspercką na szczeblu państwowym.

W tegorocznej edycji konkursu Fulbright STEM Impact Award rywalizowało 14 naukowców reprezentujących polskie jednostki w obszarach STEM. Procedura konkursowa obejmowała ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzoną przez trzech niezależnych ekspertów międzynarodowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których wnioski uzyskały najwyższe noty.

Program Fulbrighta należy do najbardziej renomowanych inicjatyw międzynarodowej wymiany akademickiej i kulturowej – łączy czołowych naukowców i instytucje na całym świecie, a także wzmacnia globalną współpracę naukową. W Polsce program administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

