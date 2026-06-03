Złoto i brąz dla uczniów ze Szczecina. Finał Odysei Umysłu

Drużyna uczniów klas 5 zdobyła tytuł Mistrzów Świata, zajmując 1. miejsce spośród 51 drużyn w swojej kategorii. Drużyna klasy 6a wywalczyła 3. miejsce na świecie, pokonując większość z 57 startujących zespołów.

Dwie drużyny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie stanęły na podium 47. Światowych Finałów Odysei Umysłu w amerykańskim stanie Iowa. Piątoklasiści zdobyli mistrzostwo świata, a uczniowie klasy 6a wywalczyli brązowy medal, rywalizując z setkami zespołów z całego globu.

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Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny rozwijający kreatywność, umiejętność współpracy, rozwiązywania problemów oraz nieszablonowe myślenie. Drużyny przez wiele miesięcy samodzielnie tworzą scenariusze, budują dekoracje, projektują kostiumy i przygotowują rozwiązania konkursowych problemów, a podczas zawodów mierzą się również z zadaniami spontanicznymi wymagającymi szybkiego i twórczego działania.

Drużyna uczniów klas 5 zdobyła tytuł Mistrzów Świata, zajmując 1. miejsce spośród 51 drużyn w swojej kategorii. Drużyna klasy 6a wywalczyła 3. miejsce na świecie, pokonując większość z 57 startujących zespołów.

Awans do światowych finałów drużyny wywalczyły w marcu podczas 35. Finału Ogólnopolskiego Odysei Umysłu w Gdyni, zajmując pierwsze miejsca w swoich kategoriach. W światowych finałach rywalizowało około 8 tysięcy uczestników i 680 drużyn z całego świata.

Szczecińska drużyna klas 5 okazała się najlepsza na świecie w Problemie 5 „Opowieść Przeniesamowita”, przygotowując autorskie przedstawienie wymagające stworzenia niezwykłej historii, scenografii, kostiumów oraz kreatywnych rozwiązań fabularnych. Marysia, Julka, Maja, Martyna, Piotrek i Tymek przedstawili "przeniesamowitą opowieść o przenoszącej się w czasie Pralce, która dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom unicestwi wulkan". Bohaterowie poznają również historię pojedynczych, zaginionych skarpet. W finale przedstawienia ujawnia się „Szczekający Śmietnik” – półkot i półpies, który niespodziewanie przenosi się z prehistorii do czasów współczesnych. Był to debiut tej grupy w Odysei Umysłu, zakończony zdobyciem złotego medalu i mistrzostwa świata.

Drużyna klasy 6a rywalizowała w Problemie 1, który wymagał opracowania innowacyjnego rozwiązania technicznego oraz przygotowania prezentacji pokazującej jego działanie. Ala, Gucio, Hania, Marysia, Mateusz, Michał i Zosia z klasy 6a skonstruowali lokomotywehikuł, który przemierzając trasę pomiędzy Ziemią i Księżycem opuścił tory, połączył się z wagonem przyszłości za pomocą supernowoczesnego haka, podjął historyczny wagon z kosmicznej windy, a także przechwycił wagon z „Paprykarzem Szczecińskim” używając ultrasilnego magnesu. Mimo prób przerwania podróży ze strony Złowieszczego Złola, pokonując spadającą na tory lawinę złośliwych komentarzy, pojazd bezpiecznie dotarł do celu. Tu z ​przedmiotów przewiezionych w wagonach powstało oryginalne dzieło sztuki – teledysk przedstawiający mieszkańca Księżyca. Na światowym finale uczniowie zdobyli brązowy medal. Co warte podkreślenia, część tej drużyny już rok wcześniej wróciła z finałów światowych w USA ze srebrnym medalem.

(sag)

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