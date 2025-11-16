Bezpieczniej z odblaskiem. Ogólnopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” w SP 41 z OI

Wystawa plakatów powstałych w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” Fot. SP 41 z OI

Prelekcje, zajęcia artystyczne, a także praktyczne – na przejściu dla pieszych. Uczniowie SP nr 41 z OI w Szczecinie pod kierunkiem swoich nauczycieli uczą się, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od tego, czy są widoczni przez kierowców.

W Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi pytamy uczniów, jak być bezpiecznym na drodze? – Trzeba przechodzić w wyznaczonych miejscach i nosić odblaski – odpowiadają.

Od dwóch miesięcy szkoła ta prowadzi rozmaite działania w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025, który koordynuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Poprzez udział w tym konkursie, chcemy zaszczepić w uczniach zasady bezpiecznego zachowania na drodze – wyjaśnia Wiesław Kęsy, koordynator konkursu „Odblaskowa Szkoła” w SP 41 z OI. – Szczególnie zależy nam na stosowaniu elementów odblaskowych przez dzieci i ich rodziców, a także kadrę szkolną.

Od września w każdy piątek, w ramach działań promujących bezpieczeństwo, odbywają się warsztaty krawieckie, na których wykonywane są elementy odblaskowe.

– Nasi uczniowie ze starszych klas wraz z rodzicami i seniorami szyją odblaskowe zawieszki, torby i worko-plecaki na warsztatach krawieckich – wyjaśnia Anna Litwinowicz, nauczycielka plastyki i techniki w SP 41 z OI. – Część prac już używają ich autorzy dla własnego bezpieczeństwa, a część sprzedajemy na Kiermaszu Jesiennych Rozmaitości.

Nauczycielka dodaje, że efekty projektowania i szycia uczniów będzie można też podziwiać podczas pokazu odblaskowej mody. Na razie w szkolnym holu pojawiła się wystawa plakatów edukacyjnych przygotowanych przez uczniów. Są na nich m.in. takie hasła: „Pamiętaj, po zmroku noś odblaski”, „Noś odblaski i żyj”. Młodzież, która już wie, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, postanowiła też pomóc seniorom. Wraz z Radą Osiedla Niebuszewo-Bolinko odbyło się spotkanie dla seniorów, którym przekazano odblaski. Dzięki nim także osoby starsze będą bardziej widoczne, zwłaszcza po zmierzchu, a więc bezpieczniejsze.

Uczniowie SP 41z OI stale poznają również ogólne zasady bezpieczeństwa. W tym celu w szkole odbyły się prelekcje na temat przepisów ruchu drogowego i już zaplanowane są kolejne.

– W naszej szkole od kilku lat zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych uczniów w ruchu drogowym. Popularyzujemy jazdę rowerową wśród najmłodszych i starszych dzieci zgodnie z przepisami oraz poprawę techniki jazdy na rowerze – podkreśla Wiesław Kęsy. – Powstają na ten temat prace rysunkowe i pisemne, trwa również konkurs znajomości przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Obecnie uczniowie klas ósmych piszą prace konkursowe na temat „Historia roweru z uwzględnieniem zmian w oświetleniu rowerów”. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli z kolei w spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Poznawali znaki drogowe, zasady działania sygnalizacji świetlnej oraz uczyli się, jak prawidłowo przechodzić przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną oraz bez niej. Poznali zasady przechodzenia przez jezdnię, a także dowiedzieli się, że w sytuacji, kiedy ruchem kieruje policjant, jego wskazania są najważniejsze. Następnie dzieci ćwiczyły bezpieczne przechodzenie na przejściu dla pieszych przy szkole. Aby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, uczniowie wykonali także makiety skrzyżowań drogowych z oświetleniem. Dzięki temu w praktyczny sposób utrwaliły wiedzę o zasadach ruchu drogowego oraz znaczeniu przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu. Podczas zajęć zwrócono szczególną uwagę na rolę elementów odblaskowych w poprawie bezpieczeństwa pieszych.

Cała szkoła jest zaangażowana w propagowanie zasad bezpieczeństwa. Gazetka szkolna SP 41 z OI „Na szkolnym Korytarzu” opublikowała artykuł ucznia klasy czwartej pt. „Odblaski i zasady. Bezpieczeństwo na drodze”. Natomiast najmłodsi uczą się piosenki o roli odblasków, stworzonej przez nauczycielki specjalnie dla tej akcji.

– Już dzisiaj widzimy, jak bardzo poszerzyliśmy świadomość uczniów, którzy wiedzą, że dzięki noszeniu odblasków po zmroku są bardziej widoczni i bezpieczniejsi na przejściu dla pieszych. To też okazja do utrwalenia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – podkreśla Wiesław Kęsy, koordynator konkursu „Odblaskowa Szkoła” w SP 41 z OI. – Przed nami kolejne etapy konkursu dotyczące między innymi wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy powypadkowej, a także kilka niespodzianek dla naszych uczniów. ©℗

(el)

