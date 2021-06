Zatańczą poloneza na Jasnych Błoniach

Takiego wydarzenia Szczecin jeszcze nie widział! Otóż w piątek, 25 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, punktualnie o godz 13 na Jasnych Błoniach maturzyści zatańczą poloneza. Chcą, by ten uroczysty taniec na stałe wszedł do scenariusza corocznych szczecińskich imprez. Pragną przy okazji pobić rekord Guinnessa. Do wspólnego korowodu zapraszają nie tylko tegorocznych abiturientów szkół ponadpodstawowych, ale wszystkich mieszkańców Szczecina.

- Mimo że jestem postępowa, niektóre tradycje mają dla mnie duże znaczenie. Tak jest ze studniówką - czekałam na nią, chciałam założyć sukienkę i pozować do zdjęć z licealnymi przyjaciółmi. Jednak przez covid nasz rocznik nie mógł zatańczyć uroczystego poloneza, jako pierwszy w historii powojennego Szczecina i Polski. Postanowiliśmy naszą stratę zamienić w coś większego - i tak o to możemy ogłosić Szczeciński Polonez Maturzystów i zapraszamy każdego, by do nas dołączył - pisze w mediach społecznościowych współorganizatorka wydarzenia Mila Kreft-Sietnicka, absolwentka II LO w Szczecinie.

Przedsięwzięcie młodych ludzie nie odbyło by się bez profesjonalnej pomocy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu "Krąg" i Collegium Balticum, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

