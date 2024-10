Wyższa Szkoła Straży Granicznej chce uruchomić w Koszalinie studia magisterskie

Inauguracja roku akademickiego 2024/25 w WSSG w poniedziałek połączona była z uroczystością nadania szkole sztandaru. Rektor uczelni oraz minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedzieli, że w Koszalinie za dwa lata mogą zostać uruchomione studia magisterskie dla funkcjonariuszy SG.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie zainaugurowała pierwszy "pełny" rok akademicki. Uczelnia została powołana jesienią 2023 r., w marcu br. przyjęła pierwszych studentów, od października naukę rozpoczyna kolejnych 44 funkcjonariuszy SG. W poniedziałek odbyło się ich ślubowanie i uroczystość nadania szkole sztandaru.

"Ogromnie się cieszę, że ta szkoła tak wspaniale się rozwija. Myślę, że dzisiaj w kontekście tego, co dzieje się w naszym kraju, poza granicami, sami państwo widzicie, jak ogromne znaczenie mają funkcjonariusze Straży Granicznej, jaka to jest ważna dzisiaj służba dla Polski, dla nas wszystkich" – powiedział minister nauki Dariusz Wieczorek po inauguracji roku akademickiego na WSSG.

Na WSSG kształci 84 funkcjonariuszy SG. Studia I st. na kierunku "Bezpieczeństwo granicy państwowej" zaplanowane są na sześć semestrów. Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy oraz mianowanie na stopień mł. chorążego SG. Po trzecim semestrze będą wybierać jedną z trzech specjalizacji: operacyjno-śledczą, cudzoziemską lub graniczną. Władze uczelni planują uruchomienie nowych kierunków i pięcioletnich studiów magisterskich.

Rektor-Komendant WSSG gen. bryg. SG dr. Piotr Boćko powiedział, że przygotowywany jest już wniosek w tej sprawie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. "To są przygotowania nie tylko związane z dokumentami, ale również przygotowania programów, kadry oraz laboratoriów" – wyjaśnił Boćko. "Jeżeli byśmy w przyszłym roku złożyli wniosek, to mam nadzieję, że za dwa lata moglibyśmy mówić o otworzeniu studiów magisterskich" - ocenił.

"Nie powinno być z tym kłopotów" – stwierdził minister Wieczorek, oceniając "zaplecze kadrowe, dydaktyczne" szkoły. Równocześnie szef resortu nauki podkreślił "ogromną rolę" Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które weryfikuje i opiniuje wnioski o uruchomienie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

"I teraz tu mam złą informację, ale dobrą z punktu widzenia jakości nauczania: już nie będzie tak, że przez miesiąc się załatwi 10, 20 czy 30 kierunków, więc dzisiaj PAK również w tym zakresie się zmienia, więc ten proces pewnie potrwa" – zastrzegł Wieczorek. "Wierzę, że wniosek WSSG będzie dobrze przygotowany" – dodał.

Zapowiedział, że kierowany przez niego resort będzie pomagał WSSG m.in. "w obszarze aparatury badawczej i wyposażenia".

Szef resortu nauki zaznaczył, że "nie przez przypadek" w uroczystości w Koszalinie wzięli udział przedstawiciele także ministerstwa obrony narodowej (podsekretarz stanu MON Stanisław Wziątek) oraz ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji (sekretarz stanu MSWiA Wiesław Szczepański). "To jest takie trio, które będzie ze sobą współdziałało i będzie działania tej uczelni wspierało" – zapewnił Wieczorek.

Przypomniał, że Polska przeznacza 4,7 proc. PKB na obronność (w projekcie przyszłorocznego budżetu) oraz że "nauka i bezpieczeństwo to obszary bardzo ze sobą związane".

"Zależy na tym, ażeby polskie uczelnie wyższe na rzecz obronności działały, aby prowadziły badania, wdrażały nowe technologie, innowacyjne rozwiązania. Tutaj nie może zabraknąć środków finansowych" – powiedział Wieczorek. "W obszarze bezpieczeństwa kwestia Straży Granicznej, funkcjonariuszy i tej szkoły jest absolutnie kluczowa" - podkreślił.

WSSG w zakresie organizacyjnym i dydaktycznym, jako uczelnia, podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast jako jednostka organizacyjna Straży Granicznej jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wchodzi w skład SG.

Uczelnia została utworzona w wyniku przekształcenia funkcjonującego do 30 września 2023 r. Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, który w trakcie 31 lat istnienia wyszkolił ponad 132 tysiące absolwentów i ponad 2,5 tysiąca oficerów.

