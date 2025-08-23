Wydział Prawa i Administracji US ma 40 lat. Poszukują fotografii, dokumentów, pamiątek

Historia tej jednostki zaczęła się 40 lat temu - od Instytutu Nauk Prawnych. Fot. Dariusz Gorajski

W tym roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego świętuje swoje czterdziestolecie. I apeluje do wszystkich absolwentów i sympatyków o dzielenie się pamiątkami.

Początki wydziału sięgają 1985 roku, kiedy to powołano w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Nauk Prawnych funkcjonujący na prawach wydziału. W roku 1988 jednostka ta została przekształcona w pełnoprawny Wydział Prawa i Administracji, który od tamtej pory kształci pokolenia prawników i administratywistów, rozwijając jednocześnie naukę prawa w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W związku z jubileuszem na 6 października zaplanowano debatę "Aeropag o konstytucji. Czy potrzebna jest zmiana?" w Filharmonii Szczecin a na 7 października - uroczystą galę, także w filharmonii. Ważnym wydarzeniem ma być konferencja "Okrągły Stół o kształceniu prawników: w poszukiwaniu komplementarnego modelu edukacji prawniczej" 8 października. Debata ma stanowić "forum namysłu nad aktualnym i przyszłym kształtem edukacji prawniczej w Polsce – pomiędzy humanistycznym modelem uniwersytetu a technokratycznym wymogiem efektywności zawodowej. Postawione zostanie pytanie o to, czy współczesne kształcenie powinno przede wszystkim pielęgnować szerokie, interdyscyplinarne kompetencje kulturowe, czy też raczej rozwijać pragmatyczne umiejętności dostosowane do dynamicznego rynku usług prawnych". Zgłaszać się do udziału w tej debacie można do końca miesiąca.

WPiA zwraca się do absolwentów, pracowników i przyjaciół z takim apelem: "Tworzymy kronikę, która ukaże rozwój Wydziału na przestrzeni lat, uwzględniając zarówno jego działalność naukową i dydaktyczną, jak i życie studenckie. Z tego względu poszukujemy fotografii, dokumentów, materiałów promocyjnych oraz innych pamiątek związanych z WPiA. Szczególnie cenne będą zdjęcia z wykładów, egzaminów, konferencji, wydarzeń studenckich czy spotkań środowiskowych, a także indeksy, notatki czy inne archiwalia odzwierciedlające atmosferę minionych lat. Państwa zaangażowanie pozwoli nam wspólnie odtworzyć historię Wydziału, ukazując jego tradycję, rozwój i znaczenie dla kolejnych pokoleń prawników". Osoby, które są zainteresowane przekazaniem materiałów, mogą je przesłać na adres mailowy: promocja.wpia@usz.edu.pl

Przypomnijmy, że WPiA US niedawno zajął 6. miejsce w Rankingu Studiów Prawniczych „Dziennika Gazety Prawnej”. Stracił 0,5 pkt do miejsca piątego.

Prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dziekan WPiA US, mówiła wtedy tak:

– Awans w rankingu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie; to dowód, że dzięki indywidualnemu podejściu do studenta, szerokiemu wachlarzowi praktyk i projektom badawczym o zasięgu międzynarodowym tworzymy środowisko, w którym przyszli prawnicy i urzędnicy mogą w pełni rozwinąć swój potencjał.

Prawo to jeden z najbardziej popularnych kierunków na US. Podczas tegorocznej rekrutacji aplikowało na niego 745 maturzystów - na 250 miejsc. ©℗

(as)