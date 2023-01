Więcej studentów otrzyma stypendium socjalne

Nowy rok przynosi dobrą wiadomość dla niezamożnych studentów. Od pierwszego stycznia wzrósł próg dochodu do stypendium socjalnego.

Próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Wcześniej mógł wynosić maksymalnie 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dzięki tej zmianie więcej młodych ludzi będzie miało szansę na otrzymanie finansowego wsparcia. Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów określa regulamin przyznawania świadczeń ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

(as)