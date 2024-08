Wciąż są miejsca w szkołach

Na młodzież wciąż czekają miejsca w szkołach ponadpodstawowych. W niektórych edukację można połączyć z nauką konkretnego fachu, np. wyszkolić się w cukiernictwie. Fot. Ryszard PAKIESER

Rekrutacja do szczecińskich szkół ponadpodstawowych została zakończona 18 lipca, a już dzień później młodzież, która nie dostała się do żadnej z wybranych placówek, mogła skorzystać z naboru uzupełniającego. Już poza systemem elektronicznym naboru, tylko w szkołach, które posiadały wolne miejsca. Mimo, że uzupełnienie uczniów trwało formalnie do 8 sierpnia, są w mieście szkoły, które wciąż przyjmą młodzież i czekają na pierwszoklasistów niemal do ostatniego dnia przed nowym rokiem szkolnym – do 30 sierpnia.

W rekrutacji podstawowej do szczecińskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 wzięło udział 3551 kandydatów, dla których miasto przygotowało 3620 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Z naddatkiem, jak każdego roku, bo wiadomo, że do stolicy województwa przyjeżdżają edukować się młodzi ludzie z całego Zachodniopomorskiego.

– Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół, było 286 – informuje Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu.

Dla tej młodzieży zabezpieczono łącznie 388 miejsc w liceach, technikach i branżówkach.

– Rekrutacja uzupełniająca w szkołach ponadpodstawowych odbywała się poza systemem Nabór, a rodzice składali wnioski bezpośrednio w szkołach – wyjaśnia Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. – Na tym etapie rekrutacji miejsce w szkołach ponadpodstawowych znalazło 379 uczniów.

Rekrutacja uzupełniająca ostatecznie zakończy się 30 sierpnia br., a w Szczecinie wciąż są placówki dysponujące wolnymi miejscami.

W szczecińskich liceach miejsc już na pewno się nie znajdzie, poza jednym. W Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wciąż można zapisać młodego człowieka do klasy o profilu pływackim, bokserskim. Czeka także klasa piłkarska – w nożną mogą grać zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Wolnych miejsc – według danych Kuratorium Oświaty w Szczecinie – jest tu 30.

Kto chciałby rozpocząć naukę zawodu np. technika spedytora, automatyka, elektryka czy specjalisty od urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, może złożyć podanie o przyjęcie w Technikum Energetyczno-Transportowym w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Janusza Kusocińskiego 3 w Szczecinie. Technikum jest w stanie przyjąć jeszcze 22 uczniów. W Zespole Szkół nr 6 przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 na młodzież czeka Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 i oferuje miejsca w klasach o profilach cukiernik i pracownik obsługi hotelowej – na nowych uczniów czeka 7 miejsc. W Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hożej pierwszaków może przyjąć Technikum Morskie i Politechniczne. Edukację wraz z nauką zawodu może tu rozpocząć 11 młodych ludzi w klasach o profilach: technik nawigator morski, mechanik okrętowy, technik spawalnictwa i technik informatyk wojskowy. ©℗

(kel)