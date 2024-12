W śpiewaniu hymnu nie mają sobie równych

Szkoła w Dołujach w śpiewaniu hymnu i innych pieśni patriotycznych okazała się najlepsza w województwie. Fot. PSP w Dołujach

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki corocznego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu!”. O wielkim sukcesie w patriotycznym śpiewaniu może mówić Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach - wykonanie Mazurka Dąbrowskiego zaprowadziło młodych chórzystów na sam szczyt. Okazali się najlepsi w Zachodniopomorskiem.

W przesłuchaniach do VII edycji konkursu „Do Hymnu” wzięło udział 138 szkół i 30 tysięcy uczniów, konkurencja była zatem spora. Spośród nich jury wyłoniło trójkę laureatów oraz 13 nagrodzonych szkół w poszczególnych województwach. Poza tym przyznano również nagrodę i wyróżnienie dyrektora Narodowego Centrum Kultury dla dwóch kolejnych placówek. Zwycięska szkoła z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymała 20 tys. złotych, a łączna pula przyznanych nagród wyniosła ponad 130 tys. zł. Wyróżnienia wojewódzkie wynoszą w 5 tys. złotych oraz 500 zł dla nauczyciela prowadzącego prezentację szkoły.

Szkoła w Dołujach w konkursie wzięła udział po raz pierwszy.

- Pod koniec minionego roku szkolnego ruszył nabór do narodowego śpiewania, a przygotowania do występu rozpoczęliśmy we wrześniu tego roku - mówi Magdalena Czaplicka, nauczycielka muzyki, odpowiedzialna za projekt i przygotowanie dzieci. - W październiku miałam okazję uczestniczyć w organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury warsztatach w Bydgoszczy, gdzie profesorowie dyrygentury z Akademii Muzycznych w Gdańsku, Krakowie i Bydgoszczy przygotowywali nas prowadzących do występów.

W narodowym śpiewaniu uczniowie obowiązkowo muszą zaśpiewać hymn oraz dwie inne pieśni patriotyczne wyszczególnione w specjalnie opracowanym na tę okazję przez NCK śpiewniku. Przesłuchania odbyły się w szkolnej sali gimnastycznej 17 października.

- Oprócz Mazurka Dąbrowskiego nasze dzieci wykonały także "Pieśń Powstańców 1863 roku" oraz "Rotę" - mówi nauczycielka. - Bardzo się cieszymy, że udało się nam zaangażować niemal wszystkich uczniów w szkole, a także całe grono pedagogiczne - od pani dyrektor po wychowawców. Frekwencja była wspaniała - z 233 uczniów patriotyczne pieśni zaśpiewało 98 procent dzieci i nastolatków. W konkursie właśnie o to chodzi, by rozśpiewać uczniów, aby wykonania pieśni podjęły się wszystkie, niezależnie od predyspozycji wokalnych. Galowo ubranie dzieci ze specjalnie na tę okazję przygotowanymi w szkole kotylionami zaprezentowały się wspaniale.

Teraz szkole w Dołujach pozostaje już tylko odebranie nagrody od Narodowego Centrum Kultury. Uroczysta gala odbędzie się już 5 grudnia w Kinie Kultura przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

(kel)