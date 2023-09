W gronie najlepszych - zachodniopomorscy maturzyści

Dwunastu absolwentów szkół ponadpodstawowych z Pomorza Zachodniego za swoje szczególne osiągnięcia otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. To finaliści ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”, organizowanego przez krakowską fundację Zawsze Warto.



Symboliczne czeki wyróżnionym wręczyli 14 września br. marszałek Olgierd Geblewicz, członek zarządu Stanisław Wziątek oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa Teresa Kalina.

- Jako gospodarz Pomorza Zachodniego, jestem bardzo dumny, że wśród najwybitniejszych polskich maturzystów znalazły się mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu. Serdecznie gratuluję i życzę Wam dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Aby znaleźć się w gronie najlepszych, młodzież musiała zdawać maturę po raz pierwszy, przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych albo uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przystąpić - w przypadku licealistów - do co najmniej dwóch egzaminów na poziomie rozszerzonym, albo - jeśli dotyczyło to technikum - jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Z każdego egzaminu maturalnego uczeń liceum musiał uzyskać wynik co najmniej 90 procent, natomiast technikum - 85 procent. Z co najmniej jednego przedmiotu musieli też uzyskać wynik 100-procentowy.

W X edycji projektu „Matura na 100 procent", organizowanego przez krakowską fundację Zawsze Warto, spośród zdających egzaminy maturalne 2023, kryteria regulaminowe spełniło 290 maturzystów z całej Polski. To finaliści tegorocznej edycji. Wśród nich jest dziewięciu maturzystów z Pomorza Zachodniego: Hanna Placek z I LO im. St. Dubois w Koszalinie, Hanna Skrobanek z I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Kacper Mocek z V LO w Szczecinie, Helena Arendacz z XIII LO w Szczecinie, Natalia Drzazga z XIII LO w Szczecinie, Kamil Dalidowicz z XIII LO w Szczecinie, Piotr Dudziak z XIII LO w Szczecinie, Bartosz Bączyk z Technikum Informatycznego SCI w Szczecinie oraz Milena Wasyliadis z LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Gryficach.

Spośród wszystkich finalistów Kapituła wyłoniła 26 laureatów, w tym trzech maturzystów z województwa zachodniopomorskiego: Oliwia Mąka, Borys Pieńkowski i Ewa Żebryk - wszyscy z I LO im. St. Dubois w Koszalinie. Oliwia Mąka to trzecia osoba w historii projektu, która uzyskała ze wszystkich dziesięciu zdawanych egzaminów dziesięć razy wynik na 100 PROCENT.

Laureatka z najwyższymi osiągnięciami otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 6 tys. zł, pozostałe dwie osoby po 5 tys. zł. Każdy z finalistów natomiast dostał po 2,5 tys. zł. (K)