W Dniu Edukacji Narodowej uhonorowano dwie nauczycielki z regionu

Do grona profesorów oświaty dołączyła m.in. Marzena Gańcza, dyrektor ZSM w Świnoujściu.

W poniedziałek (14 października) w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem minister edukacji Barbary Nowackiej oraz innych ministrów, pozostałych członków kierownictwa MEN, parlamentarzystów, kuratorów oświaty, przedstawicieli oświatowych związków zawodowych i nauczycieli. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym nauczycielom odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministra edukacji oraz tytuły honorowe profesora światy. Ten ostatni otrzymały dwie nauczycielki z Pomorza Zachodniego.

W tym roku tytuł honorowy profesora oświaty otrzymało 25 osób z całej Polski, w tym dwie nauczycielki z województwa zachodniopomorskiego: Małgorzata Roszak ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie oraz Marzena Gańcza - dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu.

Honorowy tytuł profesora oświaty nadawany jest nadawany nauczycielowi dyplomowanemu o znaczącym dorobku dydaktycznym, naukowym lub organizatorskim przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Może go otrzymać wyłącznie czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany, który prezentuje znaczący i uznany dorobek, wykazany w obszarach działalności dydaktycznej, naukowej i organizatorskiej (zarządczej). Ponadto kandydat musi posiadać co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, w tym 10-letni ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Tytuł nadawany jest przez ministra edukacji na wniosek kapituły ds. profesorów oświaty. Wnioski do kapituły składane są przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. właściwe terenowo kuratorium oświaty.

(ek)