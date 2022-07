US w chmurze Microsoft

Uniwersytet Szczeciński został uznany za „Uczelnię w chmurze Microsoft”. W ten sposób amerykański koncern wyróżnił największą szkołę wyższą na Pomorzu Zachodnim za wieloletnie wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii w procesie zarządzania, nauczania i badań naukowych. Ten tytuł ma też Akademia Morska.

Program „Uczelnia w Chmurze Microsoft” wyróżnia i zrzesza uczelnie, które w modelowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej i badawczej. Uniwersytet Szczeciński korzysta z narzędzia Microsoft od 2014 roku, kiedy to wdrożony został Office 365, do którego dostęp mają wszyscy studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni. Dodatkowo studenci posiadają możliwość korzystania z oprogramowania Windows 10 Education na swoich prywatnych komputerach do celów związanych z edukacją własną.

„Państwa osiągnięcia, które złożyły się na modelowy sposób wykorzystania narzędzi i technologii Microsoft w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej, czynią z Uniwersytetu Szczecińskiego uczelnię przyszłości. Cyfrowe narzędzia, w jakie wyposażają Państwo młodych ludzi, pozwolą im zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania potencjału, podążania za pasją i rozwinięcia skrzydeł. Wyróżnienie ugruntowuje najwyższą jakość uczelni i pozwala dołączyć do grona najbardziej innowacyjnych szkół wyższych w Polsce. Za tytułem «Uczelni w Chmurze Microsoft» kryje się praca, pasja i zaangażowanie nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, dla których podnoszenie kompetencji cyfrowych i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w kształceniu jest odpowiedzialnością i misją” – te słowa przeczytamy w liście gratulacyjnym od Microsoftu.

– Nieustannie zabiegamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa, aktywnie wdrażając innowacyjne rozwiązania według najnowszych trendów dostępnych na rynku. Usługi on-line Microsoft wpisują się w te dążenia i umożliwiają nam bezpiecznie wykorzystywanie technologii chmury publicznej w środowisku edukacyjnym. Rozbudowane i zaawansowane narzędzia z zakresu Security& Compilance klasy korporacyjnej wielokrotnie okazały się szalenie istotne oraz pomocne podczas realizacji zdalnej nauki w naszym środowisku – mówi kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Rafał Skorasiński.

To nie wszystko. Dzięki staraniom prof. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, prorektor ds. organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego, uczelnia przedłużyła umowę z portalem edX do 2024 r. Dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego przez kolejne dwa lata dostępny będzie program Online Campus Essentials, zawierający ponad 150 kursów on-line, stworzonych przez tak znane uczelnie, jak MIT, Harvard czy Berkeley, dzięki którym pracownicy będą mogli rozwijać swój potencjał, jak i podnosić kwalifikacje czy też rozwijać swoje zainteresowania. Szkolenia z programu kończą się certyfikacją.

(as)