Uniwersytet Szczeciński zaprasza na Giełdę Pracy

Do piątku na Uniwersytecie Szczecińskim trwa Giełda Pracy. Odbywa się w formie hybrydowej. Bierze w niej udział niemal 60 pracodawców.

– Władze Uniwersytetu Szczecińskiego dużą wagę przykładają do tego, aby zapewnić studentom jak najwyższy poziom kształcenia, ale także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego – mówi Agnieszka Lizak, rzecznik US. – To bardzo istotne, aby osoby kończące studia wiedziały, gdzie chcą i mogą pracować. Zdobycie takiego doświadczenia oferuje Giełda Pracy – Networking Week, która z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

W środę uczestnicy giełdy mają możliwość spotkać się bezpośrednio dziś z częścią pracodawców w godz. 9-14 na kampusie przy ul. Mickiewicza 64.

Młodzi ludzie mogą skonsultować się z doradcą zawodowym, który pomoże odkryć własny potencjał i przygotować idealne dokumenty aplikacyjne, mogą porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, skąd pozyskać środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej, wezmą udział w szkoleniach i warsztatach online, które poprowadzą praktycy.

W czasie debaty transmitowanej na żywo w czwartek poznają kompetencje aktualnie poszukiwane na rynku pracy. A na piątek zaplanowano webinaria, także transmitowane na żywo.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Giełdy Pracy – Networking Week www.gieldapracy.usz.edu.pl.

(as)