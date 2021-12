Uniwersytet Szczeciński uruchomił własne radio internetowe

Uniwersytet Szczeciński uruchomił radio internetowe. Radio NiUS to pierwsze duże przedsięwzięcie Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US. Uczelnia zapowiada kolejne inicjatywy.

- Jest 6 grudnia. Macie państwo prezent od Uniwersytetu Szczecińskiego dla całej społeczności uniwersytetu, ale i dla mieszkańców naszego miasta, naszego regionu, wszystkich, którzy będą tego radia słuchać, bo będą mogli lepiej poznać uniwersytet, zobaczyć, do czego dążymy - opowiadał podczas inauguracji rozgłośni prof. Waldemar Tarczyński, rektor US. - Studenci będą mogli się zaprezentować swoim koleżankom i kolegom, i pracownikom. I w drugą stronę: pracownicy także będą mogli się zaprezentować. Radio akademickie to jest spełnienie naszej obietnicy wyborczej sprzed dwóch lat.

Rektor podkreślał, że radio ma już gotowe materiały. To 70 informacji prasowych, 200 fotografii, 20 podcastów, 10 audycji autorskich, kilkanaście serwisów informacyjnych, wywiady, felietony i recenzje. Radio - dostępne na portalu niusradio.pl i na profilu na Facebooku - audycje na żywo od wtorku będzie prowadzić od g. 8 do g. 10 i od g. 14 do g. 16. Rektor mówił, że współpracą z radiem zainteresowani są studenci różnych kierunków, nie tylko tych związanych z dziennikarstwem. I nie tylko z US.

- Powołujemy radio, bo chcemy łączyć, chcemy komunikować, chcemy opowiadać o tym, jaki jest Uniwersytet Szczeciński, chcemy być obecni w państwa domach, w państwa wyobraźni, w państwa myślach - stwierdził prof. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki US. - Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią otwartą, przyjazną i nowoczesną, i takie też ma być nasze radio.

Uczony zdradził, że NiUS to dopiero początek ofensywy Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. Następnym krokiem ma być uruchomienie uczelnianej telewizji. I wprowadzenie innych narzędzi, które mają promować markę US.

- Wiemy, jak działa obecny świat, wiemy, w jaki sposób dociera się do ludzi, wiemy, w jaki sposób komunikować się z naszymi obecnymi studentami i z naszymi przyszłymi studentami - zapewniał A. Skrendo. - Robimy to wszystko w imię przyszłości, w imię nowego, lepszego, bardziej nowoczesnego Uniwersytetu Szczecińskiego, który wspólnie w pocie czoła, pod przewodnictwem pana rektora, tworzymy.

Pełnomocnikiem rektora ds. utworzenia i zarządzania Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności jest dr Konrad Wojtyła, długoletni redaktor w Radiu Szczecin. Podczas inauguracji radia mówił tak:

- Stworzenie i uruchomienie NiUS Radia to sukces całej społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego. Dość wspomnieć, że w ciągu 48 godzin udało nam się zbudować społeczność wokół radia. Ta społeczność liczy pół tysiąca osób.

