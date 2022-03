Uniwersytet Szczeciński powołał pełnomocniczkę do spraw Ukrainy

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Waldemar Tarczyński, powołał pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie, którą została dr Dorota Kowalewska. Pełnomocniczka będzie na bieżąco koordynować pomoc studentom, ich rodzinom i obywatelom Ukrainy, ściśle współpracując ze Związkiem Ukraińców w Polsce.

US uruchomił także specjalną zakładkę na stronie głównej uczelni: „US dla Ukrainy”. Znajdują się w niej na bieżąco publikowane informacje dotyczące pomocy studentom, a także zbiórki charytatywne i akcje pomocowe dla uchodźców. Do tego informacje i formularze potrzebne studentom, które uczelnia publikuje również w języku ukraińskim. Na stronie zamieszczane są przede wszystkim informacje związane z kształceniem, m.in. urlopami okolicznościowymi, zaliczeniami warunkowymi. Opisane są procedury związane z uzyskaniem zwolnień i zniżek w kwestii zamieszkiwania w domach studenckich, opłat za czesne czy uzyskaniem wsparcia finansowego lub zapomogi. Zakładka zawiera także treści dotyczące zbiórek charytatywnych, akcji pomocowych, a także informacje, gdzie można uzyskać bezpłatne porady prawne, wsparcie psychologiczne, informacje rządowe.

To nie wszystko. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego organizują bezpłatną pomoc w nauce języka polskiego, będą także pomagać doraźnie w przygotowywaniu czy wypełnianiu różnego rodzaju niezbędnych dokumentów. Kadra akademicka US organizuje także dla wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów innych kierunków warsztaty metodyczne nauczania języka polskiego jako obcego, by w ten sposób zwiększyła się grupa osób, która będzie mogła i potrafiła nauczać języka polskiego przybywających uchodźców z Ukrainy.

