Uniwersytet Szczeciński pochwalił się swoim herbarium

W Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego uroczyście otwarto Herbarium Stetinense, czyli największy szczeciński zielnik. To element projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – digitalizacja i udostępnienie cyfrowe”. Jest dziełem prof. Agnieszka Popieli z US oraz prof. Adama Zająca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Uczelnia dla miasta, dla regionu, dla młodzieży, dla naukowców - to jedna z misji uniwersytetu - mówił podczas inauguracji prof. Waldemar Tarczyński, rektor US. - Herbarium Stetinense to coś, czym chcemy się chwalić. Ta historia trwa od 2013 roku. Powstała wspaniała kolekcja. To w tej chwili 80 tysięcy alegatów, czyli arkuszy z roślinami. Miejsca jest na 300 tysięcy.

Herbarium Stetinensis wraz z bazą danych i Zachodniopomorskim Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów pełni funkcję jedynego syntetycznego źródła o zasobach Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. Jest źródłem informacji na temat bioróżnorodności naszego regionu, źródłem materiału do badań taksonomicznych, morfologicznych, anatomicznych, ekologicznych itp., a także źródłem DNA w systematyce molekularnej.

- Herbarium pełni ważną rolę podczas oceny środowiska przyrodniczego, jest źródłem nie do przecenienia w pracach nad bioróżnorodnością, nigdy się nie starzeje, z wiekiem jest cenniejszy - wyjaśniała prof. Agnieszka Popiela. - Mamy zbiory powojennych badaczy Pomorza Zachodniego, ale także zbiory specjalistyczne.

70 proc. obiektów pochodzi Pomorza Zachodniego, są też okazy z innych części świata. Uniwersytet Szczeciński prowadzi wymiany z innymi zielnikami na świecie.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 25 milionów złotych, które trafiły do szczecińskiej uczelni oraz Akademii Pomorskiej w Słupskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.©℗

(as)