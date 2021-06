Uniwersytet Szczeciński będzie współpracował z gminą Kołbaskowo

Przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego oraz gminy Kołbaskowo nawiązali formalną współpracę. Ma przynieść obopólne korzyści. Gmina liczy na zdolnych studentów, uczelnia - na udział w kształtowaniu przyszłości przygranicznej miejscowości.

- Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny stajemy przed państwem z tak ważnym wydarzeniem. Mówię: po raz kolejny, ponieważ aktywność uniwersytetu, wyjście na zewnątrz, wyjście do jednostek samorządu terytorialnego, jest to coś, co jest priorytetem w tej kadencji - stwierdził prof. Waldemar Tarczyński, rektor US, podczas podpisywania listu intencyjnego w sali senatu uczelni. - Oferujemy dla gminy Kołbaskowo studentów, pomoc, praktyki, prace dyplomowe. I w drugą stronę: oczekujemy, że gmina współpracując z nami, przyczyni się do tego, że będziemy silnym ośrodkiem akademickim, który ma duży wpływ na otoczenie społeczno - gospodarcze.

Rektor przypomniał, że w podczas tej rekrutacji US ma w ofercie ponad 80 kierunków studiów. Dlatego może zaoferować pomoc młodych ludzi w bardzo wielu dziedzinach. A w opinii uczonego Kołbaskowo to jedna z najważniejszych gmin w regionie. Dlatego tak istotna jest kooperacja właśnie z nią - zwłaszcza teraz, gdy po tąpnięciu spowodowanym pandemią koronawirusa trzeba gospodarczo uciec do przodu.

- Współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim prowadziliśmy od dawna, ale nie była dotąd sformalizowana - stwierdziła wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz. - Gmina Kołbaskowo bardzo intensywnie się rozwija, na wielu płaszczyznach, od płaszczyzny gospodarczej po turystyczną. Zależy nam na współpracy w zakresie ochrony środowiska. Zależy nam na tym, żeby dobrzy studenci u nas zostawali, żeby nasz region mógł się jeszcze dynamiczniej rozwijać. Myślę, że zaczniemy z kopyta.

Szczególnie interesujące pola działań obu instytucji to m.in. stanowisko archeologiczne w Kołbaskowie czy transgraniczna polska - niemiecka sieć współpracy.©℗

(as)