Uniwersytet Szczeciński ogłasza rekrutację. 88 kierunków, w tym 10 nowych

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, rozpoczyna rekrutację na studia. Na młodych ludzi czeka ponad 8000 miejsc na 88 kierunkach studiów, w tym 10 nowych.

- W nowym roku akademickim wracamy do normalnego, stacjonarnego kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim - ogłosił rektor US, prof. Waldemar Tarczyński. - Chyba nigdy w historii uczelni tak bardzo nie czekaliśmy na nowych studentów, a myślę, że i młodzież z niecierpliwością pragnie zacząć wymarzone studia w salach wykładowych, a nie wirtualnych

W najbliższym roku akademickim uczelnia oferuje kształcenie na 88 kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Nowy propozycjami są: branding miast i regionów, eksploatacja zasobów naturalnych, innowacyjna gospodarka miejska, prawo ochrony zasobów naturalnych, zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie w języku polskim i niemieckim realizowane wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie,

hydrobiology, informatyka w biznesie, international economics oraz prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych.

- Oczywiście, jak co roku, największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się takie kierunki jak prawo, psychologia, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne – dodaje prorektor ds. kształcenia, prof. Renata Podgórzańska. - Mamy swoje uczelniane hity, ale również kierunki rzadko spotykane, unikatowe są to np.: gospodarka nieruchomościami, studia pisarskie czy prawo służb mundurowych.

Zapisy odbywają się online w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów do 9 lipca. Ogłoszenie wyników dla I naboru nastąpi 26 lipca.

US zaprasza również na studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej. Dla chcących się dokształcać i zdobywać nowe umiejętności przygotowano 29 kierunków studiów podyplomowych. Natomiast w ofercie Szkoły Doktorskiej US w ścieżce kształcenia w języku polskim dostępne są 32 miejsca.

- Warto podkreślić, że po raz pierwszy na Uniwersytecie Szczecińskim, rusza w tym roku program w całości po angielsku, bez podziału na dyscypliny, tu do zagospodarowania jest 14 miejsc – mówi dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. Jarosław Korpysa.

(as)