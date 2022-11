Uniwersytet chce zbudować w Szczecinie nowy kampus

Nowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze. Czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni – tak ma wyglądać nowy kampus Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który powstanie w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia. Uczelnia ogłosiła właśnie konkurs na jego zaprojektowanie.

– Planowana inwestycja to część strategii, która zakłada m.in. konsolidację kampusów naszego uniwersytetu. Chcemy, aby ten nowy budynek był ważną częścią miasta i wpisywał się w krajobraz Szczecina – podnosił jego akademickość oraz był znakiem tego, że nasz uniwersytet ma wpływ na technologiczną przyszłość Polski – mówi prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

ZUT planuje m.in. integrację potencjału technologii teleinformatycznych (ICT – Information and Communication Technologies), w ramach Akademickiego Kampusu ICT, czyli połączenia dwóch budynków Wydziału Informatyki, które obecnie zlokalizowane są przy ul. Żołnierskiej 49 i 52. Nowy gmach wydziału ma powstać przy ul. 26 Kwietnia w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego.

– Ultranowoczesny gmach Wydziału Informatyki stanowić będzie unikatowe w skali regionu połączenie potencjału naukowo-badawczego ze strefami fabrykacji (FabLabs), w których przedsiębiorstwa oraz start-upy technologiczne będą miały dostęp do naszej infrastruktury. Oprócz budowy nowoczesnego obiektu mamy w planach wykonanie zagospodarowania terenu całej działki. Na Akademickim Kampusie ICT powstaną również miejsca parkingowe oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni – dodaje prof. Wróbel.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 160 mln złotych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 16 stycznia przyszłego roku do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej ZUT. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027.

