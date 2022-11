Partnerstwo dla bezpieczeństwa pracy. OIP i ZUT podpisali porozumienie

Rok temu Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zawarł porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, teraz podobną umowę podpisał z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wszystko po to, by wymieniać się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tworzyć wspólne projekty na rzecz budownictwa.

Podpisy pod tekstem porozumienia złożyli: Konrad Pachciarek, okręgowy inspektor pracy i dr hab. inż. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Uroczystość odbyła się w budynku WBiIŚ, wzięły w niej udział również dziekan wydziału dr hab. inż. Anna Głowacka oraz prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska.

– Porozumienie jest bardzo istotne zarówno z punktu widzenia naszej uczelni w zakresie kształcenia studentów, jak też – mam nadzieję – przy projektach naukowych. Każda nowa umowa skutkuje dla nas zwiększeniem oferty edukacyjnej; daje naszym studentom kolejne szanse – mówi dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.

– Zależy nam bardzo na tej współpracy. Z jednej strony dlatego, żeby studenci mieli świadomość, jak istotne są bezpieczeństwo i higiena pracy. Jeśli bowiem mają wykonywać obowiązki np. kierownika budowy, to dobrze byłoby, aby zwracali uwagę na to, jak zachowują się ich pracownicy na budowie, bo to może uratować im życie – wyjaśnia Konrad Pachciarek, okręgowy inspektor pracy. – Z drugiej strony chcielibyśmy, by absolwenci tego wydziału zasilili nasze szeregi. Młodzi ludzie, którzy będą przygotowani merytorycznie, na pewno wniosą nową jakość do naszej pracy. Liczę na to, że będziemy wymieniali się doświadczeniami, wymieniali wiedzą i obie strony na tym skorzystają.

