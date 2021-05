Uczniowie wrócili do szkół. Tydzień ulgi

Szczecińskie szkoły zapełniły się w poniedziałek uczniami. Po prawie siedmiu miesiącach nauki zdalnej rozpoczęły się lekcje stacjonarne w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Na wielu szkolnych budynkach oraz w salach lekcyjnych zawisły banery i plakaty witające wracających uczniów.

Oczywiście pandemia trwa, więc nauka jest prowadzona hybrydowo, uczniowie na zmiany mają lekcje zdalne i stacjonarne. Ci, którzy obecnie uczą się w domach online, do szkoły przyjdą w przyszłym tygodniu.

W wielu szczecińskich szkołach trwa też akcja zainicjowana przez Uniwersytet Jagielloński „Tydzień ulgi”, zgodnie z którą w pierwszych dniach po powrocie uczniowie nie powinni mieć sprawdzianów i być odpytywani.

– To tydzień adaptacyjny, w którym chcemy ułatwić uczniom powrót do szkoły, dlatego włączyliśmy się w tę akcję i oprócz normalnych lekcji organizujemy zajęcia integracyjne, spotkania ze znanymi osobami: piłkarzami Pogoni czy muzykami – powiedział Bogdan Chęć, dyrektor SP 61 w Szczecinie. Do akcji przyłączyła się także m.in. SP 63.

