Uczniowie jeżdżą za darmo, ale... czas odnowić uprawnienia

Jeszcze tylko do 30 września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Szczecina, Polic i Kołbaskowa mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na podstawie uprawnień przysługujących w ramach Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej. Aby dalej - także po tym terminie - podróżować autobusami i tramwajami bez biletu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta ZDiTM z ważną legitymacją szkolną.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Gmina Dobra, Gmina Police oraz Gmina Kołbaskowo). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta decyduje adres zamieszkania widniejący na legitymacji szkolnej.

- W przypadku, gdy szkoła wydaje nowy wzór legitymacji szkolnej, na której nie ma adresu zamieszkania, placówka wyda dodatkowe zaświadczenie, na którym adres będzie wpisany - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

Dokumentem, który upoważnia do darmowych przejazdów jest spersonalizowana Szczecińska Karta Aglomeracyjna.

- Posiadacze kart powinni udać się wraz z ważną legitymacją szkolną do najbliższego Punktu Obsługi Klienta celem nadania na karcie uprawnień do bezpłatnych przejazdów - dodaje Hanna Pieczyńska. - Uprawnienia nadawane są na okres do 30 września danego roku szkolnego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.

Nowe karty SKA wydawane są na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka, ważnej legitymacji szkolnej i zaświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wydane przez szkołę. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, to wniosek musi być wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

(sag)