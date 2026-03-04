Szczeciński licealista mistrzem międzynarodowej olimpiady sztucznej inteligencji

Dawid Kot zajął 5. miejsce i zdobył złoty medal na Międzynarodowej Zimowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji. Fot. Olimpiada sztucznej Inteligencji/FB

Dawid Kot, na co dzień uczeń XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wywalczył złoty medal podczas Międzynarodowej Zimowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji (IAIO 2026). Zdobył 91,7 punktów na 100 możliwych i zajął 5. miejsce.

Olimpiada miała miejsce w Lublanie (Słowenia). Brali w niej udział uczestnicy z 40 krajów. Nie jest to pierwszy sukces tego ucznia. W sierpniu 2025 zdobył złoty medal na pierwszej Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie.

- To kolejny „złoty” krok w karierze młodego Szczecinianina. Dawid konsekwentnie wygrywa najważniejsze światowe turnieje AI - tak o sukcesie informatyka mówi jego ojciec, Piotr. - Złoty medal w letniej olimpiadzie w Słowenii to ogromny sukces, zwłaszcza przy tak wysokim poziomie.

Ponadto Dawid Kot otrzymał oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się do finału krajowej Olimpiady Informatycznej (OI).

- Jest to najbardziej prestiżowy konkurs algorytmiczny w Polsce, co pokazuje wszechstronność Dawida – zarówno w nowoczesnej dziedzinie AI, jak i w klasycznej informatyce - podkreśla jego tata.

Informatyka, programowanie i sztuczna inteligencja to dziedziny, które szczególnie interesują młodego olimpijczyka. To właśnie z naukami ścisłymi chciałby związać swoją przyszłość i życie zawodowe. Dawid Kot planuje studia na zagranicznej uczelni, chce też się do nich solidnie przygotować poprzez udział w stypendiach w USA lub w Wielkiej Brytanii.

- Sukcesy Dawida stawiają Szczecin i XIII LO w samym centrum globalnej debaty o technologiach przyszłości. To dowód na to, że polscy uczniowie deklasują rówieśników z największych potęg technologicznych świata - uważa Piotr Kot.

Dawid Kot jest jedynym zawodnikiem z Polski, który zdobył jeden z dziewięciu złotych medali na letniej olimpiadzie. Polskę reprezentowali ponadto: Krzysztof Rojek (27. miejsce i brązowy medal), Antoni Kamiński (35. miejsce i brązowy medal), Michał Karp (43. miejsce, brązowy medal). ©℗

