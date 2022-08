Techognisko dla miłośników startupów

W piątek o g. 17 w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego 90 rozpocznie się Szczecińskie TechOgnisko – spotkanie, dla tych którzy chcą łączyć naukę i biznes.

Jak przeczytamy w opisie wydarzenia: "W TechOgniskach uczestniczą osoby, które wierzą w to, że wspólnymi siłami będziemy w stanie zbudować nowoczesny Region Zachodniopomorski oraz Szczecin, oparte o spółki technologiczne, startupy, silne zespoły naukowe oraz biznes! Każdy głos się liczy i zostanie wysłuchany. Nie ma rozwoju bez relacji, a te możecie nawiązać podczas naszego spotkania. Dotychczas TechOgniska pozwoliły na rozwój wielu inicjatyw oraz projektów. TechOgniska to spotkania nieformalne, na których doświadczeni oraz młodzi przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, lokalni aktywiści, eksperci itp. decydują się "wyluzować", tj. zdjąć garnitury oraz krawaty, by w serdecznej, rodzinnej atmosferze porozmawiać konkretnie o Szczecinie, Pomorzu Zachodnim i potrzebach, jakie mają, by w końcu rozwinąć się gospodarczo na miarę oczekiwań".

Organizatorzy zapewniają: ognisko, podstawową wałówkę (kiełbasy, chleb, napoje, keczupy, chrupki) oraz naczynia (talerzyki, kubeczki itd.) oraz kijki do pieczenia, opiekę kreatywną nad dziećmi, możliwość występu z propozycją współpracy oraz "inspirujące rozmowy z lokalnymi liderami".

(as)