Szkoła z tradycjami. Wyjątkowy jubileusz LO nr IX w Szczecinie

IX LO w Szczecinie im. Bohaterów Monte Cassino obchodzi swój złoty jubileusz. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń uświetniających rocznicowe obchody.

W poniedziałek 19 grudnia w szkolnej auli spotkali się gospodarze i zaproszeni goście. Obecni byli m.in. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina oraz Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nie zabrakło również byłych uczniów i szkolnej kadry. Wśród nich znaleźli się także dwaj byli wiceprezydenci miasta Paweł Bartnik i Lucjan Bąbolewski - przez 19 lat uczył w tej szkole, a obecnie jest dyrektorem Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

- Lucek był klasę wyżej - mówi Paweł Bartnik, obecnie dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. – Ze szkołą nigdy nie straciliśmy kontaktu. Nie straciliśmy go też z uczniami i nauczycielami.

Przybyli na uroczystość otrzymali pismo redagowane przez uczniów szkoły o nazwie „IX WROTA”. Wewnątrz numeru znalazło się również przypomnienie historii budynku: „Na początku budynek pełnił funkcję kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, przy którym znajdowała się Szkoła Mariacka”. Warto przy okazji przypomnieć, że jednym z profesorów Szkoły Mariackiej był Martin Wehrmann, który w okresie od 1886 do 1937 wydał około 950 publikacji i prac poświęconych ogólnej historii Pomorza, poszczególnych miast, historii kościołów i szkolnictwa pomorskiego oraz genealogii dynastii Gryfitów.

– Jubileusz 50-lecia to doskonała okazja do tego, aby uszanować wszystkich, którzy przyczynili się do powstania szkoły i jej rozwoju oraz do tego, że odnosiła ona sukcesy - mówił Jerzy Sołtysiak. - Dzięki pracy nauczycieli uczniowie otrzymują rzetelne wykształcenie w oparciu o nowoczesną ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb współczesnego rynku pracy.©℗

