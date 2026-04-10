Światowy Dzień Zdrowia. Szczecińskie szpitale włączyły się w obchody

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony w kwietniu, przypomina o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie każdego człowieka i zachęca do profilaktyki oraz zdrowego stylu życia. W tegoroczne obchody aktywnie włączyły się także szczecińskie placówki medyczne, organizując wydarzenia edukacyjne i bezpłatne badania.

REKLAMA

Z tej okazji mieszkańcy mogli skorzystać z oferty przygotowanej m.in. przez szpital wojewódzki. W budynku poradni przy ul. Broniewskiego odbyły się warsztaty z dietetyczką diabetologiczną dotyczące zasad zdrowego odżywania. Uczestnicy mieli również możliwość wykonania bezpłatnych badań, takich jak pomiar poziomu glikemii, analiza składu ciała czy pomiar ciśnienia tętniczego, połączonych z konsultacjami z pielęgniarkami diabetologicznymi. Dodatkowo dostępne były konsultacje podologiczne oraz edukacja w zakresie korzystania z glukometrów i wstrzykiwaczy. Zainteresowani mogli także wymienić uszkodzone glukometry na nowe.

Z kolei przy ul. Arkońskiej zorganizowano wydarzenie skierowane do podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz ich bliskich. Jego celem była edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych, wspierających prawidłowe krążenie, wydolność oddechową oraz równowagę psychiczną.

REKLAMA