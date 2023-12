Sukces szczecińskiej doktorantki

Aleksandra Wendorf ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego objęła funkcję wiceprzewodniczącej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich oraz została członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Głównymi zadaniami porozumienia są: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów; współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą; organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego; wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów; współdziałanie z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.

To kolejna dobra wiadomość płynąca ze środowiska młodych uczonych z naszego miasta. W ub. miesiącu informowaliśmy, że Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów otrzymało nagrodę Prodok w kategorii Dynamiczny Start. Porozumienie formalnie powstało w maju tego roku w rektoracie US, a zostało ono zainicjowane przez młodych ludzi z US, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 16 czerwca podczas II Otwartego Posiedzenia Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które również odbyło się w murach US, do ZPD dołączyły Politechnika Morska oraz Politechnika Koszalińska. Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów to inicjatywa, która ma na celu integrację środowiska doktorantów zachodniopomorskich uczelni, a także organizację wydarzeń naukowych i kulturalnych.

– Nie władze, nie nauczyciele, tylko doktoranci sami wymyślili inicjatywę, która świetnie wpisuje się w rozwój nauki w Polsce – mówił podczas majowego spotkania prof. Waldemar Tarczyński, rektor US.

– Integracja szczecińskich uczelni to jest coś, co wszystkim nam leży na sercu – dodawał rektor PUM prof. Bogusław Machaliński.

(as)