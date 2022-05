Sukces profesora Jana Lubińskiego. Drugi wynik wśród Polaków w prestiżowym rankingu

Prof. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie znalazł się na drugim miejscu wśród Polaków w prestiżowym rankingu Top Medicine Scientist. W zestawieniu znalazło się 19 polskich uczonych.

Prof. Lubiński to kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

– W drugiej połowie lat 80. zrozumiałem, że ogromną szansą jest genetyka. I to się potwierdziło. Udało nam się stworzyć w Szczecinie ośrodek, który jest rozpoznawany poza granicami naszego kraju. Dziś przyjeżdżają do nas naukowcy z całego świata, by szukać swojej szansy – mówi prof. Lubiński. – Zawsze lubiłem studiować w sposób pogłębiony, przywiązywałem wagę do projektów, w których coś budowałem, tworzyłem. To jest cecha, której wystarczająco się nie docenia. Zajmowałem się jako patolog diagnostyką nowotworów, cały czas szukałem nowych rozwiązań. Bardzo szybko zrozumiałem, że jeśli chcę prowadzić badania w Polsce, muszą one być niskonakładowe, opierać się na dobrym pomyśle i dobrej organizacji oraz mieć charakter wdrożeniowy i międzynarodowy.

W ogólnym zestawieniu prof. Lubiński zajął miejsce 2949. Wśród polski uczonych najlepiej wypadł Piotr Ponikowski z Wrocławia (949 miejsce w skali świata). Ranking wygrał Walter C. Willet z Uniwersytetu Stanforda w USA.

Zestawienie Top Medicine Scientist uwzględnia Indeks Hirscha, liczbę publikacji naukowych w latach 2014-2021 oraz liczbę cytowań. Zostało przygotowane przez portal Research.com na podstawie danych opublikowanych w Google Scholar i Microsoft Academic Graph.

(as)