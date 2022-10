Stypendia dla najlepszych uczniów

Dwudziestu trzech studentów rozpoczynających naukę w zachodniopomorskich uczelniach otrzyma marszałkowskie stypendium. To nagroda za wysoką średnią ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach.

– Już po raz piąty przyznajemy stypendia dla najlepszych absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających studia na uczelniach na Pomorzu Zachodnim. Cieszę się, że ci młodzi zdolni ludzie to właśnie nasz region wybrali na jeden z ważniejszych etapów w swoim życiu. Życzę im owocnej nauki oraz wspaniałych doświadczeń, dzięki którym będzie to dobry czas przygotowujący nie tylko do podjęcia wymarzonej pracy zawodowej, ale również do pełnego i szczęśliwego życia – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Stypendium obejmuje 23 osoby – absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zostali wybrani przez pryzmat kryteriów osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego. 500 zł wsparcia wypłacane będzie od października co miesiąc przez okres 1 roku akademickiego z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O przyznanie stypendium mogli starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80 proc. z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Dodatkowe punkty otrzymali także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Stypendyści rozpoczynają naukę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, Politechnice Morskiej w Szczecinie, Politechnice Koszalińskiej, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.

To nie ostatnia szansa dla tegorocznych studentów, rozpoczynających naukę na Pomorzu Zachodnim, na otrzymanie finansowego wsparcia. Kolejny nabór wniosków ruszył 3 października br. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego WZ: https://edukacja.wzp.pl/, w zakładce Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

(K)