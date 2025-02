Stypendia dla najlepszych licealistów w regionie [GALERIA]

Ponad 190 uczniów odebrało we wtorek z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego stypendia Prezesa Rady Ministrów, a kolejne 35 stypendia Ministra Edukacji. Wyróżnienia przyznano najlepszym uczniom szkół średnich w regionie. Fot. Agata Jankowska

Uczniowie zachodniopomorskich szkół średnich odebrali we wtorek (25 lutego) stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji. Nagrody przyznawane są najlepszym uczniom - z najwyższą średnią za wyniki w nauce bądź osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Na uroczystości w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego obecny był Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, który wraz z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Pawłem Palczyńskim wręczył nagrody młodym stypendystom.

Na galę wręczenia stypendiów przybyli zarówno laureaci, ich nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet rodzice najlepszych uczniów na Pomorzu Zachodnim. Każdy odczytany z imienia i nazwiska stypendysta osobiście odbierał gratulacje i wyróżnienie od Adama Rudawskiego i Pawła Palczyńskiego.

- Największą potęgą jest wiedza, jak mówił Platon - przypomniał Zachodniopomorski Kurator Oświaty. - Mam nadzieję, że to inwestycja w przyszłość dla was, ale i dla całego społeczeństwa. Jestem pełen podziwu dla waszej motywacji do rozwoju i nauki. To ogromnie ważne dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać na potrzeby naszego regionu i naszego kraju, a dzięki waszej wiedzy i umiejętnościom ten świat będzie coraz lepszy.

Głos zabrał również wojewoda Adam Rudawski:

- Mamy fenomenalną młodzież, która chce się rozwijać. Najważniejsze jest to, abyście uczyli się, ale byli też szczęśliwi i realizowali swoje marzenia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane najzdolniejszym uczniom szkół średnich - z każdej szkoły stypendium otrzymuje jeden uczeń z najwyższą średnią lub taki, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wnioski sporządza samorząd uczniowski, zatwierdza rada szkoły, a weryfikowane są przez kuratora oświaty. W województwie zachodniopomorskim uzyskało je 192 uczniów.

Stypendium Ministra Edukacji nagradza uczniów, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. Może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Oznacza to, że stypendysta uzyskał tytuł laureata ogólnokrajowej lub międzynarodowej olimpiady lub turnieju, tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe. Stypendium Ministra Edukacji przysługuje również tym uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej) lub którzy uczestniczyli w zajęciach na uczelni wyższej w sytuacji, gdy jej regulamin zezwala na uczestnictwo wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach akademickich (mimo że nie są jeszcze studentami). Pod uwagę brani są także uczniowie, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w sporcie (na szczeblu krajowym lub międzynarodowym). Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, a kurator, po dołączeniu swojej opinii, kieruje wniosek do ministra. W Zachodniopomorskiem stypendium Ministra Edukacji otrzymało 35 osób.

Na wtorkowej uroczystości wręczono stypendia uczniom ze Szczecina oraz z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz ze Świnoujścia. Natomiast w piątek (28 lutego) w Koszalinie stypendia wręczać będzie wicewojewoda Bartosz Brożyński oraz wicekuratorzy Agnieszka Mackojć i Andrzej Kobylec. Odbiorą je uczniowie z Koszalina oraz powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego.©℗

(aj)