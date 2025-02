Stypendia dla najlepszych licealistów w regionie. Wyróżnienia od premiera RP i minister edukacji [GALERIA]

Ponad 190 uczniów odebrało we wtorek z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego stypendia Prezesa Rady Ministrów, a kolejne 35 stypendia Ministra Edukacji. Wyróżnienia przyznano najlepszym uczniom szkół średnich w regionie. Fot. Agata Jankowska

Uczniowie zachodniopomorskich szkół średnich odebrali we wtorek (25 lutego) stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji. Nagrody przyznawane są najlepszym uczniom - z najwyższą średnią za wyniki w nauce bądź osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Na uroczystości w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego obecny był Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, który wraz z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Pawłem Palczyńskim wręczył nagrody młodym stypendystom.

Na galę wręczenia stypendiów przybyli laureaci, ich nauczyciele, dyrektorzy, a nawet rodzice najlepszych uczniów na Pomorzu Zachodnim. Każdy odczytany z imienia i nazwiska stypendysta osobiście odbierał gratulacje i wyróżnienie od Adama Rudawskiego i Pawła Palczyńskiego.

- Największą potęgą jest wiedza, jak mówił Platon - przypomniał Zachodniopomorski Kurator Oświaty. - Mam nadzieję, że to inwestycja w przyszłość dla was, ale i dla całego społeczeństwa. Jestem pełen podziwu dla waszej motywacji do rozwoju i nauki. To ogromnie ważne dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać na potrzeby naszego regionu i naszego kraju, a dzięki waszej wiedzy i umiejętnościom ten świat będzie coraz lepszy.

Głos zabrał również wojewoda Adam Rudawski:

- Mamy fenomenalną młodzież, która chce się rozwijać. Najważniejsze jest to, abyście uczyli się, ale byli też szczęśliwi i realizowali swoje marzenia. Zapomnijcie o ocenach. Rodzice! Nauczyciele! Dyrektorzy! Proszę was, nie ciśnijcie na oceny.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane najzdolniejszym uczniom szkół średnich - z każdej szkoły stypendium otrzymuje jeden uczeń z najwyższą średnią lub taki, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wnioski sporządza samorząd uczniowski, zatwierdza rada szkoły, a weryfikowane są przez kuratora oświaty. W województwie zachodniopomorskim uzyskało je 193 uczniów.

Stypendium Ministra Edukacji nagradza uczniów, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. Może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, lub turnieju, tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej), uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów, w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, a kurator, po dołączeniu swojej opinii, kieruje wniosek do ministra. W Zachodniopomorskiem stypendium Ministra Edukacji otrzymało 35 osób.

Na wtorkowej uroczystości wręczono stypendia uczniom ze Szczecina oraz z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz ze Świnoujścia. Natomiast w piątek (28 lutego) w Koszalinie stypendia wręczać będzie I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński oraz Wicekuratorzy Agnieszka Mackojć i Andrzej Kobylec. Odbiorą je uczniowie z Koszalina oraz powiatów: białogardzkiego, drawskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego.©℗

(aj)