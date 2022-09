Młodzi uczą sie HiT z nowego podręcznika. Publikacja WSiP zaakceptowana przez MEiN

Podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do przedmiotu historia i teraźniejszość już pojawił się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.", którego autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek, jest najczęściej wybieraną pozycją do nauki nowego przedmiotu w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych. Jednak w księgarniach podręcznika jeszcze nie ma.

Większość nauczycieli szczecińskich liceów do nauki HiT-u wybrała właśnie nowy drugi, alternatywny podręcznik przygotowany przez WSiP. Z tą książką pracować będą między innymi klasy pierwsze z IX Liceum Ogólnokształcącego, młodzież z II LO i V LO. Część nauczycieli będzie uczyła nastolatki z własnych materiałów, bo taką możliwość dopuszcza prawo oświatowe.

Podręcznika jednak jeszcze nie ma w szczecińskich księgarniach.

- Czekamy, choć zainteresowanie jest duże i młodzież pyta o publikację, bo ma ją umieszczoną na kartkach z wykazami podręczników - mówi Agnieszka Kucharska,

