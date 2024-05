Rusza nabór do klas VII dwujęzycznych

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek w Szczecinie rozpoczyna się rekrutacja do klas VII dwujęzycznych, czyli oddziałów, w których treści programowe z wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowane są zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

W tym roku wszyscy zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w naborze do klasy VII dwujęzycznej w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 2 (język włoski), Szkoła Podstawowa nr 6 (język angielski), Szkoła Podstawowa nr 35 (język angielski), Szkoła Podstawowa nr 37 (język angielski), Szkoła Podstawowa nr 56 (język angielski), Szkoła Podstawowa nr 74 (język angielski).

Nabór wniosków do klas dwujęzycznych prowadzony będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/. Można je składać do

31 maja br. do godziny 12.

Następnie, 12 czerwca br. odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych. Co ważne, uczniowie przystępują do niego w tej szkole, którą wskazali jako pierwszą na liście preferencji. Wyniki testu predyspozycji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości 19 czerwca br. Po tym etapie, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, które określa szczegółowy harmonogram tego naboru, nastąpi czas na dopełnienie wszelkich formalności, w tym uzupełnienie wniosku o przyjęcie o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII oraz potwierdzenie woli przyjęcia (przez rodziców kandydata).

Ostateczne wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych zostaną podane do publicznej wiadomości 8 lipca 2024 r. o godz. 12.

(K)