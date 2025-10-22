Środa, 22 października 2025 r. 
Rok w Antarktyce. Spotkanie z Pawłem Madejskim

Data publikacji: 22 października 2025 r. 10:06
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2025 r. 11:43
Rok w Antarktyce. Spotkanie z Pawłem Madejskim
fot. ARCHIWUM PAWŁA MADEJSKIEGO  

Spotkanie otwarte z Pawłem Madejskim – geodetą, fotogrametrą, podróżnikiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie odbędzie się w środę w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Podczas spotkania zatytułowanego „Rok w Antarktyce” Paweł Madejski opowie o swoich doświadczeniach z wypraw polarnych, w których uczestniczył w latach 80. – m.in. jako kierownik XIV Wyprawy Polskiej Akademii Nauk do Stacji im. Henryka Arctowskiego. Dwukrotne zimowanie w Antarktyce, badania prądów morskich oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych odcisnęły trwały ślad w jego życiu i spojrzeniu na świat.

Początek godz. 18.

(K)

 

Komentarze

Paweł
2025-10-22 11:23:21
Już zwariowaliście z tym politpoprawnym zamienianiem NA ns W! W Arktyce?! Serio?!

