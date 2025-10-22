Rok w Antarktyce. Spotkanie z Pawłem Madejskim

fot. ARCHIWUM PAWŁA MADEJSKIEGO

Spotkanie otwarte z Pawłem Madejskim – geodetą, fotogrametrą, podróżnikiem i popularyzatorem wiedzy o przyrodzie odbędzie się w środę w INKU Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

REKLAMA

Podczas spotkania zatytułowanego „Rok w Antarktyce” Paweł Madejski opowie o swoich doświadczeniach z wypraw polarnych, w których uczestniczył w latach 80. – m.in. jako kierownik XIV Wyprawy Polskiej Akademii Nauk do Stacji im. Henryka Arctowskiego. Dwukrotne zimowanie w Antarktyce, badania prądów morskich oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych odcisnęły trwały ślad w jego życiu i spojrzeniu na świat.

Początek godz. 18.

(K)

REKLAMA