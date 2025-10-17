Piątek, 17 października 2025 r. 
Sobota na jesienny spacer. Czas „parku umarłych"

Data publikacji: 17 października 2025 r. 19:32
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2025 r. 19:30
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Jak rozróżnić kasztanowce – białego od czerwonego – gdy przekwitły i opadają z nich liście? Gdzie szukać jednego z najbardziej okazałych tulipanowców? Jak jesień wyróżnia spośród rodzimych gatunków dęby amerykańskie i szkarłatne? Co łączy metasekwoję chińską z „Ogrodem Pamięci”? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznają uczestnicy sobotniego (18 października) spaceru z „rozpoznawaniem drzew i krzewów”, który tym razem powiedzie alejami Cmentarza Centralnego.

Zainteresowani spotkają się o godz. 10 – przy II bramie, opodal skrzyżowania ul. Ku Słońcu i Karola Miarki. Udział w spacerze – jaki poprowadzi Paweł Madejski, najbardziej znany i ceniony przewodnik po szczecińskiej zieleni – jest bezpłatny.

(an)

