Rodzina 500 plus. W regionie zgłoszonych ponad 105 tysięcy dzieci

W Zachodniopomorskiem rodzice złożyli do tej pory 68,4 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”, które dotyczą przeszło 105 tys. dzieci. Od 1 lutego można ubiegać się o to świadczenie na nowy okres – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 roku.

W regionie rodzice złożyli najwięcej wniosków w samym Szczecinie, bo 20,3 tys. W Koszalinie, który zajmuje drugie miejsce, wypłynęło 6,2 tys. wniosków.

– Elektroniczne wnioski składamy do ZUS. Osoby, które prześlą prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Wniosek na nowy okres można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dokumenty mogą składać matka albo ojciec dziecka, osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym, a także dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, może przesłać wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę.

Oprócz świadczenia „Rodzina 500 plus” ZUS wypłaca również Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

W czwartek, 24 lutego, w całej Polsce odbędą się dyżury dotyczące RKO i „500 plus”. Inspektorzy narodowego ubezpieczyciela odwiedzą te miejscowości, gdzie nie ma placówek ZUS. Poradzą, jak wypełnić dokumenty w: Białym Borze, Bobolicach, Czaplinku, Człopie, Połczynie-Zdroju i Tychowie. Kalendarz tych konsultacji, dokładne miejsca i godziny przyjęć są dostępne na stronie internetowej ZUS.

W całym kraju ZUS, który przejął wypłatę świadczenia od 1 stycznia 2022 r., przyjął ponad 1,6 miliona wniosków dla przeszło 2,5 miliona dzieci. ©℗

