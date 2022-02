Prawie 900 tys. zwolnień lekarskich w Zachodniopomorskiem w ciągu roku

W ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 880 tys. zwolnień lekarskich. W całym kraju liczba ta sięgnęła 20,5 miliona.

Jak wyliczył ZUS zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na 11,7 dnia. - Ale jedna osoba może otrzymać kilka zwolnień w ciągu roku. Gdyby podlegający ubezpieczeniu chorobowemu w jednym momencie byli czasowo niezdolni do pracy, to statystycznie przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku ok. 45 proc. tych osób - wylicza Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

W województwie zachodniopomorskim łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy przekroczyła 10 mln, zaś w całym kraju wyniosła 239,9 mln dni. W Szczecinie było to ponad 6,7 mln, a Koszalinie przeszło 3,3 mln dni.

Dominującą przyczyną absencji były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. nieobecności. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy dotyczyło choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) i zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia.

W bazie e-ZLA jest jedynie część absencji chorobowej, która wynika z epidemii Covid-19. Powodem jest, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy i podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o kwarantannie i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano w naszym województwie jedynie 24,5 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu COVID-19 (jednostka chorobowa kod U07). W całym kraju tych zwolnień było ponad 528 tysięcy.

(k)