Resort doposaży szkoły. Środki dezynfekujące i ochrony osobistej

Tylko do 11 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogą wypełnić formularz zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony z puli Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego można wystąpić o stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, maseczki, rękawiczki jednorazowe, termometry.

Resort oświaty chce, by dzieci i młodzież rozpoczęły naukę 1 września w trybie stacjonarnym, ale by tak się stało - zgodnie z wytycznymi sanitarnymi - potrzeba doposażyć placówki oświatowe w niezbędny do zachowania bezpieczeństwa sprzęt i środki ochrony. Stąd apel MEiN, by szkoły zgłaszały zapotrzebowanie na środki dezynfekujące i stacje, które mogą pomieścić do 30 litrów płynów. Wraz z zamówieniem na stacje, do szkół i placówek zostaną dostarczone także pakiety ze środkami ochrony osobistej, które zawierają: maseczki jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, rękawiczki oraz pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml i termometry bezdotykowe. Wszystkie niezbędne środki zostaną obliczone na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły lub zespołu szkół.

Sprzęt zostanie przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym resortu oświaty.

Formularz zmówienia jest dostępny na stronie Systemu Informacji Oświatowej do końca dnia 11 sierpnia. MEiN apeluje, by dyrektorzy jak najszybciej złożyli zapotrzebowanie, tak aby środki mogły niezwłocznie trafić do szkół.

(kel)