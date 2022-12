Rektor PUM w Radzie Przejrzystości

Profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, został członkiem Rady Przejrzystości. Tym samym znalazł się w gronie ekspertów, których opinie mają wpływ na to, jak kształtowana jest polska opieka zdrowotna. Rada działa przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prof. Machalińskiego - specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej - do współpracy w radzie zaprosił minister zdrowia Michał Niedzielski.

Rada Przejrzystości pełni funkcję doradczo-opiniodawczą. W swojej formule funkcjonuje od roku 2012 r. i zastąpiła działającą wcześniej Radę Konsultacyjną. Członków rady powołuje minister zdrowia - ma dbać o to, aby jej przedstawiciele tworzyli interdyscyplinarny zespół oraz dysponowali niezbędnym doświadczeniem i wiedzą odpowiednią dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej. Dla zapewnienia jak najlepszej pracy oraz ułatwienia opracowywania rekomendacji dla technologii medycznych w skład rady powoływani są m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznika Praw Pacjenta, a także 10 osób o uznanym dorobku oraz posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych. Do zadań rady należy w szczególności opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych i świadczeń zdrowotnych w naszym kraju.

PUM chwali się: "Na podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy od ukonstytuowania w składzie rady zasiada przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stanowi to dostrzeżenie potencjału oraz dużej roli, jaką odgrywa nasz uniwersytet i jego przedstawiciele zarówno w regionie jak i w Polsce".

Wedle zestawienia szkół wyższych "Perspektywy" PUM od lat niezmiennie pozostaje najlepszą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. W tym roku znalazł się na miejscu szesnastym w skali kraju. Zajął też drugie miejsce w dwóch kategoriach – efektywność naukowa i publikacje - wyprzedzając większe ośrodki w Warszawie czy w Krakowie. ©℗

(as)