PUM wzbogaca napoje ziołami. Produkt o „najwyższych właściwościach prozdrowotnych”

Trwa opracowanie wyników badań. Fot. PUM

Naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zajmują się projektem „Opracowanie nowej technologii produkcji ziół”. Cel: stworzenie innowacyjnych, ekologicznych produktów w postaci mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół.

Dzięki zaawansowanym metodom uprawy i przetwarzania roślin mają powstać produkty o ulepszonych właściwościach, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku międzynarodowego w zakresie zdrowej i naturalnej żywności.

– Pierwszym celem projektu było opracowanie nowej technologii uprawy ziół. W naszej szerokości geograficznej w okresie jesienno-zimowym mamy zbyt małe naświetlenie, dlatego rośliny hodowane w tym okresie muszą mieć sztuczne naświetlenie. Standardem jest używanie lamp HPS. Są one bardzo energochłonne i rośliny rosną zdecydowanie mniejsze w porównaniu do oświetlenia słonecznego – mówi prof. Karolina Jakubczyk z PUM. – W naszym projekcie zastosowaliśmy nowe lampy, które są energooszczędne i pozwalają, by roślina była zdrowsza i było jej więcej.

W kolejnym etapie naukowcy dodali do napoju izotonicznego rośliny o najwyższym potencjale antyoksydacyjnym i z najlepszymi składem fitochemicznym. Tak powstał napój o „najwyższych właściwościach prozdrowotnych”.

– Chcieliśmy także sprawdzić, jak niska pasteryzacja wpływa na skład produktu i jego jakość. Okazało się, że optymalizacja odpowiednich parametrów pozwoliła nam osiągnąć produkt, który nie musi być przechowywany w lodówce, będzie stabilny, a jego skład będzie zbliżony do składów napojów niepasteryzowanych, które uważane są za napoje mające najsilniejsze właściwości prozdrowotne – dodaje prof. Karolina Jakubczyk. – Więc nie dość, że udało nam się uzyskać produkt wzbogacony w zioła, czyli o lepszym składzie fitochemicznym i taki, który będzie dłużej trwały, to przy tym zachowa najcenniejsze właściwości.

Teraz trwa opracowanie wyników badań. Napój PUM ma znaleźć się na sklepowych półkach.

(as)