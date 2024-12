Zbierają na „Misia pod Szpitalną Choinkę". Jarmark, świąteczne smakołyki, kolędowanie [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Koncerty, wspólne kolędowanie, kawa i inne ciepłe napoje, a także sporo dobrego jedzenia - to wszystko zorganizowali studenci zrzeszeni w Polskim Towarzystwo Studentów Farmacji członkowie Parlamentu Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy pomocy Rotaract Szczecin w jednym celu - jarmark bożonarodzeniowy w „Ogrodach Śródmieście" ma przynieść także radość dzieciom, które są pacjentami szpitali. Można jeszcze dołączyć do wydarzenia, wszak impreza potrwa w piątkowy wieczór aż do godz. 22!

„Miś pod Szpitalną Choinkę" - to akcja obejmująca swoim zasięgiem nie tylko Szczecin, ale i całą Polskę. Ze sprzedaży posiłków i napojów, które wystawiono na przedświątecznych kiermaszach, a także datków ludzi o wrażliwych sercach, wszystkie pieniądze przeznaczane są na podarunki dla małych pacjentów szpitali. Dla tych, którym przez chorobę i hospitalizację nie dane będzie spędzić tego radosnego rodzinnego czasu z bliskimi przy domowej choince, ale pozostaną na oddziałach, w szpitalnych łózkach.

Impreza w tak szczytnym celu to mnóstwo koncertów, właśnie ze sceny w „Ogrodach" zszedł chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który przepięknie zaśpiewał kolędy i wprowadził odwiedzających jarmark w prawdziwie świąteczny nastrój.

- Można tu u nas kupić barszcz, posilić się krokietami i pierogami, a na miłośników słodkości czekają ciasta - mówi Natalia Piwko, studentka PUM oraz członkini uczelnianego parlamentu. - Wszystkie smakołyki zostały przygotowane przez studentów. Mamy tu również stanowisko do dekorowania pierników. Zapraszamy, impreza cały czas się rozkręca.

W licznych kramach żacy sprzedają także ozdoby choinkowe. Przy Wielkopolskiej 19 stanęły także stoiska tematyczne - namioty medyczne przygotowane przez studenckie organizacje.

Organizatorami wydarzenia są: Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Rotaract Szczecin International E-Club, IFMSA-POLAND oddział Szczecin oraz Ogrody Śródmieście. Ich wspólnym celem jest nie tylko zebranie funduszy na prezenty dla najmłodszych, ale nade wszystko szerzenie idei pomocy. Charytatywna impreza ma również zintegrować lokalną społeczność.

Patronat nad wydarzeniem objął „Kurier Szczeciński".

(kel)