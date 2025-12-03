Przyjechał światowej klasy ekspert. O genetyce i chorobach rzadkich

Frekwencja podczas spotkania z prof. Peterem Bauerem była wysoka. Fot. PUM

W Auli Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbył się wykład prof. Petera Bauera, światowej klasy eksperta w dziedzinie genetyki molekularnej i diagnostyki chorób rzadkich, dyrektora naukowego CENTOGENE w Rostocku (Niemcy) oraz profesora afiliowanego PUM. Był to kolejny wykład z cyklu „Spotkania z Nauką”.

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy prof. Marii Giżewskiej z Kliniki Pediatrii, Chorób Rzadkich i Medycyny Metabolicznej PUM, zgromadziło liczne grono słuchaczy – w szczególności studentów programów anglojęzycznych, a także doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

W trakcie wykładu pt. „From Genes to Diagnosis: The Power of Molecular Medicine in Rare Diseases” prof. Bauer omówił przełomowe technologie genetyczne, które zrewolucjonizowały diagnostykę i terapię chorób rzadkich. Podkreślił, jak medycyna molekularna umożliwia dokładniejsze rozpoznanie rzadkich schorzeń, odkrywanie mechanizmów leżących u ich podstaw oraz stosowanie spersonalizowanych terapii, które realnie ratują życie pacjentów.

Wydarzenie stało się także wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o potencjalnej współpracy naukowej z jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie genomiki i chorób rzadkich. Duża frekwencja potwierdziła rosnące zainteresowanie medycyną molekularną i problematyką chorób rzadkich w społeczności akademickiej PUM. Na zakończenie odbyła się ożywiona dyskusja oraz sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mogli bezpośrednio zwrócić się do prof. Bauera z pytaniami dotyczącymi zarówno aspektów klinicznych, jak i naukowych nowoczesnej diagnostyki oraz terapii chorób rzadkich.

„Spotkania z Nauką” to cykl poza programowych prezentacji uznanych na świecie naukowców, dzięki którym studenci PUM, a także innych szczecińskich uczelni, mogą poszerzać swoją wiedzę, poznawać fascynujące zagadnienia z różnych dziedzin nauki i spotykać się z ekspertami, którzy dzielą się swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem.

