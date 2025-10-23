Badania PUM pomogą w łapaniu przestępców

Fot. Dariusz Gorajski

Naukowcy z Zakładu Genomiki i Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymali finansowanie na realizację innowacyjnego projektu badawczego, którego celem jest opracowanie nowych narzędzi do epigenetycznego profilowania sprawców przestępstw. Nasza uczelnia staje na czele specjalnego naukowego konsorcjum.

REKLAMA

Projekt ForMAT (Forensic Methylation Analysis Toolkit) finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W jego realizację zaangażowanych jest 11 jednostek z całej Europy, łączących siły światowej klasy naukowców i ekspertów z dziedziny epigenomiki oraz genetyki sądowej.

Liderem konsorcjum są naukowcy z Uniwersytetu w Santiago de Compostela. Wśród partnerów znajdują się dwa polskie uniwersytety – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Jagielloński. Koordynatorem projektu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym jest prof. Ewelina Pośpiech, specjalistka w zakresie epigenetyki starzenia oraz epigenetyki stylu życia.

Metylacja DNA może dostarczyć wielu cennych informacji o osobie będącej źródłem materiału biologicznego zabezpieczonego np. na miejscu przestępstwa. Projekt ForMAT zakłada opracowanie nowatorskich narzędzi analitycznych opartych na analizie wzorów metylacji DNA, umożliwiających m.in. estymację wieku osoby, ze szczególnym uwzględnieniem przedziałów wiekowych istotnych z punktu widzenia np. problematyki migracyjnej czy identyfikacji osób nieletnich. Opracowywane rozwiązania obejmą również modele pozwalające na ocenę stylu życia i zachowań, co może stanowić istotne wsparcie w tworzeniu wizerunku sprawcy przestępstwa. Jednym z celów projektu jest również wypracowanie rozwiązań laboratoryjnych, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii sekwencjonowania i bioinformatyki, usprawnią wdrożenie opracowanych narzędzi w docelowych laboratoriach sądowych.

(as)

REKLAMA