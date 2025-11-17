Poniedziałek, 17 listopada 2025 r. 
Wykłady o języku polskim

Data publikacji: 17 listopada 2025 r. 11:11
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2025 r. 11:11
Fot. Anna Gniazdowska  

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i szczeciński oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego po raz kolejny organizują cykl prelekcji zatytułowany „Wykłady o języku polskim”. Jest to inicjatywa skierowana do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów oraz mieszkańców Szczecina i regionu.

Wykłady będą się odbywać w sali Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B (budynek 3) o godzinie 17.

Pierwszy już w najbliższy poniedziałek 17 listopada: „Błąd czy nie błąd? O językowej poprawności” opowie prof. Ewa Kołodziejek. 15 grudnia „Zapieczętowane na siedem pieczęci – o stylu biblijnym” – wykład prof. Dorota Kozaryn. 19 stycznia 2026: „Jedzcie dzieci! Przecinek ratuje życie!” – prof. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, 23 lutego: „Misiu, Pączusiu, Mordo – czy język polski jest czuły?” – prof. Ewa Kołodziejek, 16 marca: „Jak Henryk Sienkiewicz bił się samowtór z dawną polszczyzną” – prof. Agnieszka Szczaus, 20 kwietnia: „Partykuły – drobne odpady zmieszane” – prof. Piotr Wojdak.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

 

Komentarze

Grupa docelowa
2025-11-17 12:14:00
Takie spotkania byłyby najbardziej przydatne dla dziennikarzy, polityków, urzędników oraz wszelkiej maści osobistości internetowych, ponieważ język polski bywa dla nich czymś całkowicie obcym.

