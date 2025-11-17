Wykłady o języku polskim

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i szczeciński oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego po raz kolejny organizują cykl prelekcji zatytułowany „Wykłady o języku polskim”. Jest to inicjatywa skierowana do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów oraz mieszkańców Szczecina i regionu.

Wykłady będą się odbywać w sali Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B (budynek 3) o godzinie 17.

Pierwszy już w najbliższy poniedziałek 17 listopada: „Błąd czy nie błąd? O językowej poprawności” opowie prof. Ewa Kołodziejek. 15 grudnia „Zapieczętowane na siedem pieczęci – o stylu biblijnym” – wykład prof. Dorota Kozaryn. 19 stycznia 2026: „Jedzcie dzieci! Przecinek ratuje życie!” – prof. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, 23 lutego: „Misiu, Pączusiu, Mordo – czy język polski jest czuły?” – prof. Ewa Kołodziejek, 16 marca: „Jak Henryk Sienkiewicz bił się samowtór z dawną polszczyzną” – prof. Agnieszka Szczaus, 20 kwietnia: „Partykuły – drobne odpady zmieszane” – prof. Piotr Wojdak.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

