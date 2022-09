Protest uczelni artystycznych. Akademia Sztuki: "Nasz budżet tego nie wytrzyma"

Marian

2022-09-29 15:37:43

Wiadomo że drożeją ceny energii i powinni wdrożyć program oszczędnościowy, nie ogrzewać całych powierzchni budynków, wyłączać zbędne oświetlenie i ściśle to kontrolować. Ale mając na uwadze feminatywy które były najważniejsze czułem że coś tu będzie ciekawego. No i jest- obszar kluczowy dla rozwoju naszego kraju i wzmacniania jego pozycji międzynarodowej. No chyba z choinki sie urwali ;) w której nawet nie setce ale na której ileś tam tysięcznej pozycji w rankingu są te uczelnie? Ile patentów?