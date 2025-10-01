Środa, 01 października 2025 r. 
DB Port Szczecin i pani dziekan docenieni

Data publikacji: 01 października 2025 r. 11:31
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 12:40
DB Port Szczecin i pani dziekan docenieni
Laureaci ze Szczecina: druga z lewej – dziekan Anna Głowacka, trzeci z lewej – prezes DB Port Szczecin Daniel Saar i Olga Nowak - członkini zarządu DB Port Szczecin. Fot. Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki   

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, które na stałe się wpisało w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Podczas ostatniej – VII edycji wydarzenia, które się odbyło we wrześniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przedstawiciele Szczecina zostali uhonorowani nagrodami. 

Międzynarodowe Forum Gospodarcze zgromadziło specjalistów z wielu sektorów gospodarki. 

Podczas uroczystej Gali Laureatów spółka DB Port Szczecin otrzymała nagrodą „Champion Biznesu”, przyznawaną liderom w świecie gospodarki i przedsiębiorczości. Trafia ona do firm, które wyznaczają standardy jakości, odznaczają się dynamicznym rozwojem, a równocześnie mają pozytywny wpływ na otoczenie gospodarcze oraz społeczne.

– To wyjątkowe wyróżnienie jest dla nas nie tylko powodem do radości, ale także potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia rozwoju i odpowiedzialności biznesowej przynosi realne efekty – podkreśliły w mediach społecznościowych władze DB Port Szczecin. – Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania całego zespołu. Dlatego dziękujemy wszystkim pracownikom DB Port Szczecin – to wasza codzienna praca, profesjonalizm i pasja tworzą naszą siłę i pozwalają nam sięgać po kolejne ambitne cele. To nasz wspólny sukces. Nagroda motywuje nas do dalszego działania i potwierdza, że warto mierzyć wysoko.

Z kolei dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. inż., prof. ZUT Annie Głowackiej wręczono nagrodę „Ambasador Innowacyjności roku 2025”. Jak można przeczytać na facebookowym profilu WBiIŚ, wyróżnienie podkreśla kreatywność prowadzonych na wydziale działań, szczególnie tych, w których postęp nauki zazębia się z rozwojem gospodarczym. Ta nagroda to także wyraz konsekwentnego zarządzania projektami badawczymi i dydaktycznymi, które w istotny sposób wpływają na synergię biznesu z nauką.

(ek)

