Prof. Wolfgang Schareck: wyższa edukacja jest potrzebna

Prof. Wolfgag Schareck wyjaśnił, że pomaganie daje szczęście i satysfakcję

„Czy wyższe wykształcenie może dać szczęście?” Pod takim tytułem odbył się otwarty wykład w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wygłoszony przez profesora Wolfganga Scharecka, wieloletniego rektora Uniwersytetu w Rostoku.

W czasie, kiedy coraz więcej osób rezygnuje z podjęcia studiów lub od razu po maturze wybiera tzw. „gap year” zastanawiamy się, czy wyższa edukacja jest potrzebna. Na to i wiele innych pytań spróbował odpowiedzieć prof. Wolfgang Schareck, wieloletni rektor Uniwersytetu w Rostoku, chirurg-transplantolog, dydaktyk, humanista, znawca historii i wielki przyjaciel Polski.

Podczas otwartego wykładu, który odbył się 10 maja w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, studenci, dydaktycy oraz wolni słuchacze mogli się dowiedzieć, że największą wartością nie jest dyplom sam w sobie, dobre oceny, zdane egzaminy, a to, po co się uczymy. Robimy to, by pomagać, by wykorzystywać tę wiedzę każdego dnia w praktyce i służyć tym samym całemu społeczeństwu.

- Dlaczego medycyna była i jest dla mnie szczęściem? Dawanie czyni mnie szczęśliwszym niż branie, a nauczanie oznacza dla mnie osobiste przekazywanie mojej perspektywy, wiedzy i umiejętności. (…) Szczęście jest podwójne, kiedy się je dzieli – mówił prof. Schareck.



Dydaktyk nie tylko jest związany z rozwojem współpracy między Uniwersytetem w Rostoku i PUM, ale także przyczynił się do zmiany oblicza szczecińskiej pediatrii, wspierając dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki molekularnej najmłodszych pacjentów dotkniętych rzadkimi chorobami.



- Badania oznaczają tworzenie nowych podstaw, a nie chodzenie po dobrze wydeptanych ścieżkach. Ciekawość i samokrytyczny entuzjazm na wciąż niepewnych ścieżkach przynoszą radość. Samo dążenie przynosi radość – podsumował prof. Schareck.©℗

Magdalena Klyta